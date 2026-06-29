Испанский визовый центр увеличил сроки подачи виз россиянам до 45 дней
Испанский визовый центр BLS International увеличил сроки подачи виз россиянам до 45 дней, сообщается на сайте компании. Решение принято из-за возросшего числа заявлений. Гражданам рекомендовали подавать документы на визу заранее.
25 июня итальянский визовый центр AVS объявил об увеличении времени обработки документов для шенгена с 40 до 60 дней. Изменения были также связаны с большим количеством заявок. Россиянам советовали направлять документы на визу не позднее чем за три месяца до путешествия.
Кроме того, с 13 июня в России прекратили работу визовые центры Кипра BLS International. Теперь подать документы на визу можно только в консульствах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
Увеличение сроков обработки документов на шенгенские визы для россиян, а также сложности с записью и ужесточение требований к документам являются продолжением тенденции, которая наблюдается с конца 2022 года. Тогда Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, что привело к росту визового сбора (с 35 до 80 евро) и увеличению сроков рассмотрения заявок.
Несмотря на эти трудности, спрос на шенгенские визы среди россиян весной 2025 года вырос на 10-20% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшей популярностью пользуются визы в Италию, Испанию и Францию, которые считаются наиболее лояльными странами для получения шенгена. Однако и эти страны периодически сталкиваются с нехваткой слотов для записи и сокращают сроки действия выдаваемых виз, зачастую ограничиваясь сроком поездки.
Кипр, который не входит в Шенгенскую зону, также ужесточил визовые требования для россиян, начав требовать биометрические данные и расширив перечень необходимых документов. Ранее, с 15 декабря 2025 года, новые визовые центры Кипра, управляемые компанией BLS International, были открыты в нескольких российских городах, включая Екатеринбург и Краснодар. Однако уже к июню 2026 года BLS International прекратила прием документов на Кипрские визы, и подача стала возможна только в консульствах.