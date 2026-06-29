Испанский визовый центр увеличил сроки подачи виз россиянам до 45 дней

Составлено ИИ-Ассистентъ

Увеличение сроков обработки документов на шенгенские визы для россиян, а также сложности с записью и ужесточение требований к документам являются продолжением тенденции, которая наблюдается с конца 2022 года. Тогда Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, что привело к росту визового сбора (с 35 до 80 евро) и увеличению сроков рассмотрения заявок.

Несмотря на эти трудности, спрос на шенгенские визы среди россиян весной 2025 года вырос на 10-20% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшей популярностью пользуются визы в Италию, Испанию и Францию, которые считаются наиболее лояльными странами для получения шенгена. Однако и эти страны периодически сталкиваются с нехваткой слотов для записи и сокращают сроки действия выдаваемых виз, зачастую ограничиваясь сроком поездки.

Кипр, который не входит в Шенгенскую зону, также ужесточил визовые требования для россиян, начав требовать биометрические данные и расширив перечень необходимых документов. Ранее, с 15 декабря 2025 года, новые визовые центры Кипра, управляемые компанией BLS International, были открыты в нескольких российских городах, включая Екатеринбург и Краснодар. Однако уже к июню 2026 года BLS International прекратила прием документов на Кипрские визы, и подача стала возможна только в консульствах.