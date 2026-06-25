Визовый центр Италии увеличил сроки выдачи виз россиянам

Визовый центр Италии увеличил сроки обработки документов на получение визы для россиян до 60 дней. Это следует из данных на сайте центра. Ранее срок составлял 40 дней, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В визовом центре рекомендуют россиянам подавать документы минимум за три месяца до предполагаемой даты поездки. По данным АТОР, за 2025 год Италия выдала россиянам около 160 тыс. виз. Это стало одним из самых высоких показателей среди стран ЕС.

Еврокомиссия пообещала представить в 2027 году инициативу по ужесточению выдачи виз гражданам России. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, 11 стран ЕС недовольны тем, что Италия, Франция и Испания продолжают принимать российских туристов.