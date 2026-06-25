Визовый центр Италии увеличил сроки выдачи виз россиянам
Визовый центр Италии увеличил сроки обработки документов на получение визы для россиян до 60 дней. Это следует из данных на сайте центра. Ранее срок составлял 40 дней, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В визовом центре рекомендуют россиянам подавать документы минимум за три месяца до предполагаемой даты поездки. По данным АТОР, за 2025 год Италия выдала россиянам около 160 тыс. виз. Это стало одним из самых высоких показателей среди стран ЕС.
Еврокомиссия пообещала представить в 2027 году инициативу по ужесточению выдачи виз гражданам России. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, 11 стран ЕС недовольны тем, что Италия, Франция и Испания продолжают принимать российских туристов.
Увеличение Визовым центром Италии сроков обработки документов на получение визы для россиян до 60 дней связано с обстоятельствами организационного и технического характера. Еще в июле 2023 года Визовый центр Италии в России сообщал о возможном увеличении сроков обработки запросов на визу по этим причинам. С 12 сентября 2022 года Евросоюз приостановил упрощенный визовый режим с Россией, что привело к росту стоимости визового сбора (с €35 до €80) и увеличению сроков рассмотрения заявлений (изначально до 45 дней).
На протяжении последних лет Италия, наряду с Францией и Испанией, является одной из немногих стран Шенгенского соглашения, которые продолжают относительно лояльно относиться к выдаче виз россиянам. Более половины всех шенгенских виз, выданных россиянам, приходятся именно на эти три страны. В предыдущие годы отмечался рост спроса на европейские направления, однако нехватка персонала в консульствах и ужесточение требований привели к увеличению времени ожидания и рассмотрения документов.