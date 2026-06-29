Экс-владелец «Южуралмоста» судится со своими бывшими компаниями из-за долей

Бывший собственник магнитогорского АО «Южуралмост» Алексей Башаев подал иски к ООО «Технопарк» и ООО «Магистраль» (Челябинская область) о взыскании действительной стоимости долей, сообщает пресс-служба регионального арбитражного суда. Ранее компании принадлежали бизнесмену.

Иски Алексей Башаев подал 23 июня. Помимо доли в организациях, он хочет взыскать проценты за пользование чужими средствами с 8 мая 2026 года. Арбитражный суд области оставил заявления без движения до 29 июля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», обе компании принадлежат ООО «Трансрегион», а их директором является Алексей Коляда. Выручка «Технопарка» за 2025 год составила 286,2 млн руб., чистая прибыль — 205,5 млн руб. «Магистраль» заработала за прошлый год 1,2 млрд руб. и получила чистую прибыль в размере 134,2 млн руб. Совладельцами предприятий с 2016–2017 годов до 2025-го указаны Алексей Башаев, Геннадий Вильшенко и его сын Сергей, которые также были учредителями «Южуралмоста».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно Алексей Башаев подал иск к действующему директору компании «Южуралмост» Сергею Речкалову. По мнению истца, руководитель организации не должен был подтверждать, что предприятие должно ООО «Трансрегион» 560,2 млн руб.

В январе 2026 года Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению иск ООО «Трансрегион» о взыскании 535,2 млн руб. с АО «Южуралмост». Следующее заседание по делу назначено на 15 июля.

В мае 2025 года было прекращено дело о банкротстве магнитогорского АО «Южуралмост». Бывший акционер Геннадий Вильшенко погасил требования шести компаний и ФНС России на общую сумму 560 млн руб.

Виталина Ярховска