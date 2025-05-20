«Южуралмост» ушел от банкротства

Прекращено дело о банкротстве магнитогорского АО «Южуралмост», которое являлось одним из самых крупных дорожных подрядчиков в Челябинской области. Бывший акционер Геннадий Вильшенко погасил требования шести компаний и ФНС России на общую сумму 560 млн руб. Кроме того, суд прекратил производство по заявлению налоговой о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих «Южуралмост» лиц. Со счетов организации сняли арест. В данный момент расследуется уголовное дело о растрате при заключении крупных госконтрактов на ремонт дорог в Челябинской области, исполнителем которых был «Южуралмост».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Южуралмост» проходил через процедуру банкротства с июня 2023 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ АО «Южуралмост» проходил через процедуру банкротства с июня 2023 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве АО «Южуралмост». Геннадий Вильшенко, который по информации в материалах дела является бывшим акционером компании, в полном объеме погасил требования кредиторов на сумму более 560,1 млн руб. Информацию об том опубликовала пресс-служба суда.

У организации была задолженность перед шестью компаниями в размере более 102,8 млн руб. и перед межрайонной инспекцией ФНС РФ №17 по Челябинской области на сумму 457, 3 млн руб. Кроме того, после оплаты долгов суд прекратил рассмотрение заявления управления ФНС РФ по Челябинской области, которая требовала привлечь к субсидиарной ответственности Геннадия Вильшенко и еще двух экс-владельцев «Южуралмоста» — Сергея Вильшенко (сын Геннадия Вильшенко) и Алексея Башаева, а также бывшего директора организации Александра Зырянова, компании «Урал-сервис-групп», «Магистраль» и «Ресурскомплектснаб». Их счета на сумму 560,1 млн руб. с марта этого года были арестованы. Теперь обеспечительные меры отменены.

АО «Южуралмост» зарегистрировано в Магнитогорске в 2001 году. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. «Южуралмост» был одним из самых крупных дорожных подрядчиков в Челябинской области и выигрывал большинство контрактов в 2015–2018 годах. «Южуралмост» стал убыточным в 2020-м. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2015–2019 годах суммарная выручка компании составила более 32,1 млрд руб. За этот период «Южуралмост» заключил 88 контрактов на сумму 39,6 млрд руб. на выполнение дорожных работ в Челябинской области. Основными заказчиками являлись региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта, комитет дорожного хозяйства Челябинска и управление капитального строительства Магнитогорска. В 2020 году «Южуралмост» получил убыток от продаж в размере 331 млн руб. В 2024 году, согласно финансовой отчетности, чистая прибыль составила 45 млн руб. Последним директором организации был Александр Зырянов.

Некогда крупный дорожный подрядчик Челябинской области был признан банкротом 29 мая 2023 года по заявлению ООО «Урал-сервис-групп» («УСГ»). Кредитор заявил о задолженности компании в размере 75,2 млн руб., которая возникла из-за неоплаты выполненных «УСГ» услуг по договору субподряда от 1 апреля 2019 года. Согласно арбитражным документам, «Южуралмост» привлекал «УСГ» в качестве субподрядчика для капитального ремонта и реконструкции восьми участков автодорог в Челябинской области. Общая стоимость строительных работ составляла 134,9 млн руб., однако «Южуралмост» выплатил подрядчику только 59,7 млн руб. В 2022 году «УСГ» пыталось взыскать недостающую сумму с должника в рамках гражданского спора. Суд удовлетворил иск, однако сумма так и не была выплачена. В результате «УСГ» подало заявление о признании «Южуралмоста» финансово несостоятельным. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил его и ввел в отношении компании процедуру конкурсного производства. Впоследствии количество кредиторов увеличилось до шести, а размер задолженности — до 102,8 млн руб.

Самые большие требования к «Южуралмосту» предъявила МИФНС №17 по Челябинской области. Сумма задолженности перед налоговым органом составила 457,3 млн руб.

Она возникла из-за неоплаченных административных штрафов, начисленных компании Федеральной антимонопольной службой РФ в 2019 году. Тогда ФАС уличила АО «Южуралмост» в сговоре с действующим на тот момент губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и региональным министерством дорожного хозяйства и транспорта. Стороны вступили в картельный сговор при проведении десяти аукционов на ремонт дорог с общей стоимостью контрактов около 2,4 млрд руб. Победителем каждого становился «Южуралмост». В результате антимонопольная служба оштрафовала подрядчика на 484 млн руб. Компания через суд пыталась оспорить это решение, однако постановления ФАС РФ остались в силе.

Арбитражный суд признал задолженность «Южуралмоста» перед региональной МИФНС №17, однако не включил ее в реестр, а постановил выплатить долг за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований других кредиторов.

Предшественником «Южуралмоста» является другой крупный дорожный подрядчик Челябинской области — ЗАО «Южуралавтобан». Компания получала самые выгодные контракты в регионе в 2012–2014 годах, во время губернаторства Михаила Юревича. В 2018-м «Южуралавтобан» признан банкротом, а уже в следующем году суд установил его аффилированность с «Южуралмостом».

Бывший акционер АО «Южуралмост» Геннадий Вильшенко на сегодняшний день является владельцем и генеральным директором ООО «Лидер плюс». В феврале этого года его задержали в рамках расследования уголовного дела о растрате в крупном размере, однако после допроса отпустили без предъявления обвинения. Обвиняемыми по этому уголовному делу стали министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, бывшие руководители «Южуралмоста» и «Южуралавтобана» Константин Зарипов и Александр Зырянов, экс-руководитель регионального миндортранса Дмитрий Микулик, бывший юрист Геннадия Вильшенко — Екатерина Краснихина. В настоящий момент все обвиняемые, кроме Екатерины Краснихиной, находятся в СИЗО в Москве. Бывшего юриста освободили под запрет определенных действий.

По версии следствия, действующий и бывший руководители челябинского миндортранса и представители юридических лиц заключали госконтракты на ремонт и строительство дорог на сумму более 30 млрд руб. на основании результатов фиктивных аукционов. Общая сумма, по мнению следствия, похищенных средств составляет более 2,9 млрд руб. Следствие считает, что деньги перечислялись на банковские счета компаний, которые фактически уже не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. Полиция сообщала, что во время расследования этого уголовного дела было проведено более 30 обысков в жилых и офисных помещениях в Челябинске, Москве, Златоусте, Магнитогорске, Уфе и Донецке.

В апреле этого года стало известно еще о трех фигурантах уголовного дела — заместителе начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславе Куликове, его предшественнике на этом посту Алексее Плюте и заместителе начальника того же управления Ирине Клементьевой. Сейчас они находятся в московском СИЗО. Их также обвиняют в растрате в крупном размере.

Ольга Воробьева