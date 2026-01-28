Суд принял иск о взыскании 535 млн рублей с компании «Южуралмост»

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению иск ООО «Трансрегион» (Москва) о взыскании 535,2 млн руб. с АО «Южуралмост» (Магнитогорск). Предварительное заседание по делу назначено на 4 марта, сообщает пресс-служба суда.

Московская компания направила иск к бывшему дорожному подрядчику еще в ноябре прошлого года, но суд оставил заявление без движения. В связи с тем что истец устранил обстоятельства, не позволявшие приступить к рассмотрению дела, 26 января принято решение о возбуждении производства.

АО «Южуралмост» было зарегистрировано в Магнитогорске в 2001 году. В 2015–2018 годах компания была одним из самых крупных дорожных подрядчиков в Челябинской области и выигрывала большинство контрактов. В мае 2023 года суд признал «Южуралмост» банкротом по заявлению ООО «Урал-сервис-групп», которое УФНС по Челябинской области считает аффилированным с должником. Долг «Южуралмоста» составлял 560 млн руб., из них более 450 млн руб. — неуплаченный штраф ФАС России за участие в дорожном сговоре. В мае этого года бывший акционер организации Геннадий Вильшенко погасил требования кредиторов, из-за чего суд дело о банкротстве прекратил.

ООО «Трансрегион» зарегистрировано в Москве в 2019 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания занимается эксплуатацией автодорог и автомагистралей. Бенефициаром и генеральным директором является Алексей Рапота. «Трансрегион» владеет шестью предприятиями в Челябинской области, в числе которых ООО «Технопарк», «Магистраль», Чебаркульское и Карталинское предприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Директором компаний «Технопарк» и «Магистраль» был Александр Зырянов в 2016–2025 годах. Он же возглавлял АО «Южуралмост» с 2016 по 2022 год. С февраля 2025 года господин Зырянов является одним из 14 фигурантов уголовного дела о присвоении и растрате не менее 3 млрд руб. бюджетных средств при исполнении контрактов на строительство и ремонт дорог в Челябинской области.