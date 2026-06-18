Экс-владелец «Южуралмоста» судится с главой компании из-за долга 560 млн рублей

Бывший владелец АО «Южуралмост» Алексей Башаев подал иск к действующему директору компании Сергею Речкалову. Он просит признать незаконным решение ответчика согласиться с задолженностью организации перед московским предприятием в размере 560,2 млн руб., сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Алексей Башаев хочет, чтобы суд признал действия Сергея Речкалова незаконными. По мнению истца, директор компании не должен был подтверждать, что организация должна ООО «Трансрегион» 560,2 млн руб. Заявление оставлено без движения до 17 июля 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Трансрегион» зарегистрировано в Москве в 2019 году. Владельцем и директором является Алексей Рапота. Выручка компании за 2025 год составила 223,8 млн руб., чистая прибыль — 20,3 млн руб. Организация владеет челябинскими ООО «Магистраль» и «Технопарк». Совладельцами последнего предприятия с 2016–2017 года до 2025-го являлись Алексей Башаев, а также Геннадий Вильшенко и его сын Сергей, которые также были учредителями «Южуралмоста».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в январе 2026 года Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению иск ООО «Трансрегион» о взыскании 535,2 млн руб. с АО «Южуралмост». Следующее заседание по делу назначено на 15 июля.

В мае 2025 года было прекращено дело о банкротстве магнитогорского АО «Южуралмост». Бывший акционер Геннадий Вильшенко погасил требования шести компаний и ФНС России на общую сумму 560 млн руб.

Виталина Ярховска