Еще три кандидата подали документы на выборы белгородского губернатора

Избирательная комиссия Белгородской области приняла документы на участие в выборах губернатора региона еще от трех кандидатов: Валерия Шевлякова (КПРФ), Владимира Абельмазова («Справедливая Россия») и Евгения Дремова (ЛДПР). Об этом сообщили в облизбиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кандидат в губернаторы Белгородской области Валерий Шевляков (слева) и председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев (справа) Фото: избирком Белгородской области Кандидат в губернаторы Белгородской области Владимир Абельмазов Фото: избирком Белгородской области Кандидат в губернаторы Белгородской области Евгений Дремов Фото: избирком Белгородской области Следующая фотография 1 / 3 Кандидат в губернаторы Белгородской области Валерий Шевляков (слева) и председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев (справа) Фото: избирком Белгородской области Кандидат в губернаторы Белгородской области Владимир Абельмазов Фото: избирком Белгородской области Кандидат в губернаторы Белгородской области Евгений Дремов Фото: избирком Белгородской области

Валерий Шевляков — секретарь местного обкома КПРФ и депутат областной думы. Входит в комитет по законодательству, местному самоуправлению и безопасности. Ему 71 год. Родился в столице Азербайджана — Баку. В 1980 году окончил местный политехнический институт (ныне — Азербайджанский технический университет).

Владимир Абельмазов — глава регионального отделения «Справедливой России». Ему 69 лет. Родился в Белгородской области. В 1979 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище (ныне — Харьковский национальный университет воздушных сил). В 2013 году избирался депутатом горсовета Белгорода пятого созыва как председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость». В 2025 году безуспешно выдвигался в областную думу уже от «Справедливой России».

Евгений Дремов — лидер регионального отделения ЛДПР и депутат областной думы. Входит в комитет по строительству, ЖКХ и транспорту. Является помощником депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Мусатова по работе в Белгородской области. Ранее был депутатом горсовета областного центра. Ему 45 лет. Родился в Белгороде. Окончил Белгородский государственный технологический университет имени Шухова.

Первым документы на участие в губернаторских выборах подал депутат горсовета Белгорода и директор управляющей компании ООО «МКД Белгород» Артем Зотов. Он представляет «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость». Также ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев выиграл праймериз «Единой России» перед выборами главы региона. Конкуренцию ему составлял председатель городского совета Белгорода Вадим Радченко.

В этом году в Белгородской области пройдут выборы губернатора и депутатов Госдумы от региона. Также состоятся довыборы в горсовет Белгорода, Совет депутатов Валуйского округа и Совет депутатов Грайворонского округа.

Алина Морозова