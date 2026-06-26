Депутат горсовета и глава УК заявился на выборы губернатора Белгородской области

В Белгородской области 18–20 сентября пройдут выборы губернатора. Областной избирком сообщил, что рабочая группа приняла пакет документов первого кандидата — Артема Зотова, представляющего «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в губернаторы Белгородской области Артем Зотов (слева) и председатель областного избиркома Игорь Лазарев (справа)

Фото: избирком Белгородской области Кандидат в губернаторы Белгородской области Артем Зотов (слева) и председатель областного избиркома Игорь Лазарев (справа)

Фото: избирком Белгородской области

Артем Зотов — депутат белгородского горсовета по единому избирательному округу, он состоит в постоянной комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Господину Зотову 37 лет. Он родился в Узбекистане, в 2011 году окончил Белгородский государственный технологический университет имени Шухова по специальности «Электроснабжение». Карьеру начал в организациях ЖКХ Белгорода, занимая должности инженера-энергетика, главного инженера и замдиректора. С января 2023 года работает директором управляющей компании ООО «МКД Белгород».

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев выиграл на праймериз «Единой России» перед выборами главы региона. Конкуренцию ему на предварительном голосовании составлял председатель городского совета Белгорода Вадим Радченко.

В этом году белгородцы будут выбирать губернатора и депутатов Госдумы от региона. Также состоятся довыборы в горсовет Белгорода, Совет депутатов Валуйского округа и Совет депутатов Грайворонского округа.

Алина Морозова