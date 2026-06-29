Песков призвал оставить каналы диалога по Украине непубличными

Каналы диалога по урегулированию вокруг Украины должны оставаться непубличными, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в случае отсутствия публичности эти каналы продолжат работать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что у России и Украины налажены контакты «по нескольким направлениям, по нескольким линиям». Господина Пескова спросили, вовлечен ли в переговорный процесс президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Для того чтобы эти имеющиеся каналы работали и функционировали, они должны оставаться в тени, они должны оставаться непубличными, поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос»,— сказал представитель президента на брифинге.

Владимир Путин говорил, что власти Украины предложили взаимно прекратить удары вглубь территорий. Когда и кем было озвучено это предложение, он не уточнил.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к президенту России. Господин Зеленский предложил провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. Господин Путин в ответ заявил, что пока не видит смысла в личной встрече.

О попытках урегулирования военного конфликта — в материале «Ъ» «Обещанного и года не ждут».