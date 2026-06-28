Обещанного и года не ждут

Вокруг достигнутых президентами России и США в ходе саммита в Анкоридже «пониманий» по Украине возникло полное непонимание. Американские СМИ утверждают, что Дональд Трамп в беседе с европейцами допустил отход от «аляскинских договоренностей», согласно которым украинские вооруженные силы должны покинуть Донбасс. А американские официальные лица настаивают, что договоренностей никаких и не было. В Москве такой подход называют «не очень изящным», подчеркивая, что США уходят в сторону от сделанных ими же на Аляске предложений, на которые Россия согласилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио и Сергей Лавров поспорили. Госсекретарь США утверждал, что в Анкоридже никаких договоренностей не было. Глава МИД РФ заявил, что «согласие» было достигнуто и говорить, что его не было, «не очень изящно»

Фото: Mohd RASFAN / AFP Марко Рубио и Сергей Лавров поспорили. Госсекретарь США утверждал, что в Анкоридже никаких договоренностей не было. Глава МИД РФ заявил, что «согласие» было достигнуто и говорить, что его не было, «не очень изящно»

Фото: Mohd RASFAN / AFP

Со встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не прошло и года, но, судя по всему, рассчитывать на готовность США добиваться реализации достигнутых там «пониманий» уже не приходится. «Понимания» — это термин, который российские официальные лица чаще всего использовали, описывая то, на чем два президента сошлись в Анкоридже в августе прошлого года. Подразумевается, что речь еще не о договоренностях, но уже о совпадении позиций и готовности к движению в согласованном направлении. Иными словами, это и есть тот самый «дух Анкориджа».

Американские официальные лица весь этот год избегали использования какой-либо конкретики в терминологии по отношению к итогам аляскинского саммита, а теперь, судя по всему, готовы и вовсе отказаться от того, на чем два президента там сошлись. Американское издание Axios со ссылкой на европейские источники утверждает, что в ходе недавней встречи G7 во французском Эвиане Дональд Трамп сказал собеседникам, что разочарован Владимиром Путиным и готов пересмотреть итоги аляскинского саммита. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также сказал в интервью журналистам, что европейским лидерам и приехавшему в Эвиан Владимиру Зеленскому удалось добиться «настоящего изменения» в отношении американского президента к украинскому конфликту.

При этом госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Марко Рубио сделал заявление, из которого вытекал вывод, что участники переговоров в Анкоридже вообще ни о чем не договорились. «Соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение. Но на Аляске не было соглашения. Если бы было достигнуто соглашение, у нас бы завершилась война»,— сказал он журналистам.

Отметим, что и Марко Рубио, и его российский визави, глава МИД РФ Сергей Лавров лично присутствовали на переговорах двух президентов в Анкоридже, и последний не мог не отреагировать на слова своего американского коллеги. Он напомнил, что за несколько дней до саммита на Аляске в Москву приехал спецпредставитель Дональда Трампа по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф, представивший Владимиру Путину американские предложения. Российская сторона обещала рассмотреть их и дать ответ на встрече в Анкоридже. Уже на саммите, как следует из пояснений Сергея Лаврова, Владимир Путин прошелся по каждому пункту, чтобы уточнить, правильно ли российская сторона их интерпретирует.

«На каждый его вопрос Стивен Уиткофф отвечал положительно. Поэтому, когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением,— заявил глава МИД РФ.— Если одна сторона, в данном случае США, положила на стол свои предложения об урегулировании, о том, как подступиться к этому кризису, а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить о том, что согласия не было, получается как-то не очень изящно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после переговоров на Аляске

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после переговоров на Аляске

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Лавров этого публично не уточнял, но, судя по всему, речь идет о плане из 28 (а по другим данным, 27) пунктов, уже после саммита на Аляске опубликованного американскими СМИ. Среди прочего он подразумевал вывод украинских вооруженных сил из еще не взятых Россией под контроль частей Донбасса и признание Крыма, ДНР и ЛНР «де-факто» российскими территориями, в том числе со стороны США. Границу в Запорожской и Херсонской областях предлагалось заморозить по линии боевого соприкосновения. Компромисс со стороны России заключался бы в этом случае в том, чтобы не пытаться отвоевать эти две области целиком. Прекращение огня должно было наступить только после того, как Россия и Украина признают приемлемыми все пункты мирного плана.

При этом уже в ходе пресс-конференции по итогам саммита на Аляске стало ясно, что стороны расходятся в оценке его итогов. Владимир Путин трижды заявил о достигнутых результатах, употребив такие слова, как «понимание», «достигнутый прогресс» и «договоренности». «Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели (урегулированию конфликта.— “Ъ”) и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс… Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых прагматичных отношений между Россией и США»,— сказал он.

Дональд Трамп же тогда сделал ряд противоречивых заявлений. С одной стороны, он сказал, что стороны «не смогли найти полного понимания» и, «к сожалению, пока сделки нет». А с другой — сообщил, что в ходе переговоров по украинскому кризису, которые, по его словам, были «продуктивными», «достигнут существенный прогресс» и у сторон есть «неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования».

Впоследствии США не предпринимали каких-либо действий, свидетельствующих о том, что они всерьез намерены добиваться реализации предложенного ими же мирного плана. Наоборот, они продолжили вводить санкции в отношении России, поставлять вооружения Украине (пусть и через Европу) и помогать ВСУ наносить удары вглубь российской территории. Недавно Марко Рубио заявил, что США не являются нейтральным посредником по Украине, поскольку поддерживают Киев.

В Москве полагают, что на позицию Дональда Трампа повлияли европейцы и Киев, «сумевшие убедить власти США, что Украине есть что противопоставить России».

Выступая 24 июня на организованных ИМЭМО РАН «Примаковских чтениях», Сергей Лавров сказал, что российским переговорщикам «казалось, что мы там (на Аляске.— “Ъ”) договорились». «Договорились, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров… Но проходит неделя, две. Президент Трамп поехал советоваться с европейцами. Зеленский тоже каким-то образом был проконсультирован. В итоге у нас до сих пор нет ответа на американское предложение, которое мы поддержали»,— отметил он. Из его комментария следует, что Россия по-прежнему открыта к переговорам с США. «Но мяч сегодня не на нашей стороне поля, хоть нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет»,— заключил он.

Елена Черненко