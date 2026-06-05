Путин в ответ на письмо Зеленского обратился к войскам фразой «работайте, братья»

Президент России Владимир Путин прокомментировал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского обращением к российским военнослужащим: «Работайте, братья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Открытое письмо Владимира Зеленского было опубликовано 4 июня на сайте украинского президента. В нем он предложил Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. Переговоры должны проходить при участии США и европейских стран как возможных гарантов будущих договоренностей, указано в письме.

«И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личной встречи и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе»,— сказал господин Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Российский президент заявил, что «пока не видит смысла» в личной встрече с Владимиром Зеленским. Затем господин Путин обратился к российским военнослужащим: «Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья».