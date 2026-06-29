Эрмитаж перенес археологические экспедиции в Крыму до улучшения обстановки
Государственный Эрмитаж временно переносит археологические экспедиции в Крыму до стабилизации ситуации. Об этом сообщил руководитель Мирмекийской экспедиции музея, археолог Александр Бутягин, пишет ТАСС.
Экспедиции Эрмитажа в Крыму временно отложили
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По его словам, проведение полноценных полевых работ в текущих условиях затруднено, поэтому экспедиции отложены до улучшения обстановки.
Еще в середине мая рассматривалась возможность проведения раскопок Мирмекийской экспедиции в Керчи, однако впоследствии планы были скорректированы. Вместо Крыма участников и волонтеров пригласили присоединиться к исследованиям в Прикубанье, отметив, что добраться до места проведения работ будет проще.
Мирмекийская археологическая экспедиция под руководством Александра Бутягина ведет исследования с 1999 года. При этом это не единственный проект Эрмитажа на территории полуострова. В частности, музей также проводит археологические работы на памятнике Херсонес Таврический в Севастополе.
Согласно информации, размещенной на сайте Эрмитажа, всего музей организует девять археологических экспедиций в Крыму.