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Эрмитаж перенес археологические экспедиции в Крыму до улучшения обстановки

Государственный Эрмитаж временно переносит археологические экспедиции в Крыму до стабилизации ситуации. Об этом сообщил руководитель Мирмекийской экспедиции музея, археолог Александр Бутягин, пишет ТАСС.

Экспедиции Эрмитажа в Крыму временно отложили

Экспедиции Эрмитажа в Крыму временно отложили

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Экспедиции Эрмитажа в Крыму временно отложили

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, проведение полноценных полевых работ в текущих условиях затруднено, поэтому экспедиции отложены до улучшения обстановки.

Еще в середине мая рассматривалась возможность проведения раскопок Мирмекийской экспедиции в Керчи, однако впоследствии планы были скорректированы. Вместо Крыма участников и волонтеров пригласили присоединиться к исследованиям в Прикубанье, отметив, что добраться до места проведения работ будет проще.

Мирмекийская археологическая экспедиция под руководством Александра Бутягина ведет исследования с 1999 года. При этом это не единственный проект Эрмитажа на территории полуострова. В частности, музей также проводит археологические работы на памятнике Херсонес Таврический в Севастополе.

Согласно информации, размещенной на сайте Эрмитажа, всего музей организует девять археологических экспедиций в Крыму.

Матвей Николаев

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