ЦБ учтет ситуацию на топливном рынке в июльском прогнозе по инфляции

Центробанк (ЦБ) учтет ситуацию на топливном рынке при пересмотре в июле среднесрочного прогноза по инфляции на 2026 год, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, регулятор обновит прогноз «во всей его совокупности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред ЦБ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Зампред ЦБ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы будем следить за ситуацией, за тем, насколько те меры, которые предпринимает правительство, стабилизируют ситуацию на рынке топлива... Важным фактором будет масштаб влияния ценовой динамики на инфляционные ожидания, которые мы получим в июльских замерах»,— рассказал господин Заботкин на Летней школе ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).

Зампред ЦБ не уточнил, будет ли прогноз по инфляции повышен. Он напомнил, что до этого регулятор прогнозировал инфляцию в пределах 4,5–5,5% на 2026 год и 4% — в 2027 году. «Если будем проводить такую политику с учетом всех обстоятельств, то 4% в следующем году точно будет»,— добавил Алексей Заботкин.

Вчера Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Президент заверил, что, несмотря на дефицит бензина и очереди на заправках, НПЗ работают на полную мощность. Он поручил принять меры для стабилизации топливного рынка. Сегодня правительство рассмотрит запрет на экспорт дизельного топлива.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

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