Грузам еще отольется

Перебои с поставками топлива начинают сказываться на рынке автоперевозок. Внутри России основные сложности наблюдаются на юге, на китайском направлении снижается суточный пробег, частота и предсказуемость рейсов, а время ожидания на заправках измеряется сутками. Сильный удар по перевозчикам нанесли сокращение или отмена скидок по топливным картам, ИП пострадали еще сильнее, поскольку попали в лимиты отпуска топлива для физлиц. Участники рынка ждут конвертации выросших цен на топливо в стоимость перевозки и отмечают, что альтернативы автотранспорту для большинства клиентов нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перевозчики начинают предупреждать своих клиентов о грядущем росте цен в условиях перебоев с поставками топлива. «Сегодня мы получили уведомление от своих коллег-автоперевозчиков о повышении тарифов: с 1 июля анонсировали увеличение минимум на 10%,— рассказывает сооснователь Sigma Татьяна Патужная.— Могу предположить, что это не предел».

Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский говорит, что по внутренним перевозкам ставки пока относительно стабильны, но предпосылки для их увеличения сформированы.

«В отдельных регионах, особенно в Сибири, на юге России и в ряде приграничных областей, фиксируются ограничения на заправку и перебои с поставками топлива, что усложняет планирование рейсов,— добавляет он.— В сегменте международных и СНГ-перевозок влияние выражено сильнее: цены на дизель выросли с 70–72 до 77–90 руб. за литр, и часть перевозчиков уже закладывает дополнительные издержки в ставки, которые увеличились примерно на 5%».

Гендиректор компании «Байт Транзит» Алексей Шпикельман говорит, что трудности ощущаются в Крыму и в других южных регионах, где есть определенное давление на рынок топлива, в первую очередь дизельного. Сроки доставки могут быть увеличены в Краснодарском крае и Крыму из-за очередей на АЗС, отмечает совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов.

Глава логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло говорит, что в Московском регионе проблема роста стоимости автоперевозок пока не ощущается, однако за последние полторы недели грузовые автоперевозки из Китая подорожали в среднем на $700 за рейс машины ввиду повышения стоимости топлива. Особенно сильно эта проблема заметна на направлениях на Забайкальск—Благовещенск и на транзите через Монголию. По словам Георгия Властопуло, одна крупная компания уведомила о переключении на маршрут через Казахстан, где топливо хотя и ниже по качеству, но в достаточном объеме.

Коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев говорит, что на китайском направлении за неделю топливных сбоев цены выросли на 50–70 тыс. руб. за машину к бенчмарку 760–830 тыс. руб. доставки фуры из Маньчжурии в Москву.

«Ожидаемый рост — еще плюс 200 тыс. руб.,— поясняет он.— Но этого пока нет. Во-первых, сбои с поставкой топлива еще не докатились до азиатской части России. Во-вторых, у многих крупных перевозчиков подписаны контракты с топливными компаниями на объем и цены. В-третьих, часть перевозчиков котирует цены в валюте, и небольшое ослабление рубля частично компенсировало рост стоимости топлива. И в-четвертых, заказчики не подтверждают отправки по новым ценам — ждут, пока уложится ситуация (и все верят, что ситуация нормализуется)».

По словам Георгия Властопуло, на китайском направлении наблюдается снижение суточного пробега, ранее составлявшего 600–700 км в сутки, до 500 км. Потери в очередях также могут достигать одних суток. Ожидается дальнейшее удлинение плеча перевозки и переориентация в регионы с большей доступностью топлива — например, в Казахстан. Однако, отмечает он, в Казахстане есть собственные сложности, связанные с таможенным контролем.

В целом наблюдаются сложности в поиске транспорта на дальние расстояния по России, указывает гендиректор Pontis Expedition Андрей Зелинский: многие собственники подвижного состава отказываются от таких заказов из-за неопределенности в наличии топлива на АЗС.

«Перевозчики, работающие на региональном направлении, предпочитают выбирать заказы в рамках городской агломерации с удалением в 100–150 км»,— добавляет он. Многие небольшие компании, которые работают на магистральных маршрутах, действительно заняли выжидательную позицию, отказываясь выполнять дальние рейсы из-за отсутствия понимания ситуации с топливом, подтверждают в NC Logistic. «Они либо вовсе не принимают заказы, либо существенно завышают стоимость перевозок,— добавляют в компании.— В результате на отдельных магистральных направлениях наблюдается рост ставок в среднем на 10%». Впрочем, оговариваются там, следует учесть и сезонный фактор: в этот период увеличиваются объемы перевозок овощей, фруктов и бахчевых культур, что приводит к росту спроса на транспорт.

Без скидок на обстоятельства

Повышение цен на перевозку обусловлено не только увеличением стоимости топлива, но и отменой бонусных программ топливных компаний, которые позволяли покупать ГСМ по более низким ценам, говорит Андрей Зелинский (он оценивает рост цен в 3–5%). Если раньше транспортные компании получали скидки на заправках, которые в разные периоды достигали 16%, то сейчас они сократились примерно до 3,5%, а в ближайшее время могут исчезнуть совсем, полагает Алексей Шпикельман. «В сегодняшних реалиях все участники рынка покупают топливо по ценам, установленным на день физической заправки»,— указывает господин Зелинский.

Президент таможенно-логистического холдинга KBT Юлия Шленская отмечает, что уже есть некоторое увеличение сроков доставки на международных направлениях из-за поиска АЗС с топливом в наличии и очередей. «Кто-то готов стоять в них, мониторить наличие топлива по чатам и приложениям, кто-то готов заплатить дороже, чтобы не ждать, а заправиться здесь и сейчас,— говорит она.— Перевозчики, вероятно, будут вынуждены перейти на более дорогое топливо, иначе работа просто встанет. Соответственно, поднимется и стоимость перевозок».

Из-за топливного кризиса может отсеяться часть мелких перевозчиков, добавляет Георгий Властопуло. Дело в том, что крупные игроки могут заправлять в бак 200 л по своим топливным картам, а мелким (ИП) отпускают только по 60 л, как частным лицам.

Вадим Филатов отмечает, что по состоянию на 26 июня частота дозаправки грузовиков увеличилась в 1,5–3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. «В результате перевозчики столкнулись с повышением затрат, увеличением пробега транспорта и ростом числа простоев в очередях за АЗС»,— говорит он. С учетом того, что доля топлива в расходах на грузоперевозки составляет 30%, если цена горючего увеличится на 10% по всей России, себестоимость магистральной перевозки между городами может вырасти на 3%, подсчитал господин Филатов. Как замечает гендиректор «Транссертико» Александр Соболев, если ситуация в ближайшие недели не будет решаться, цены на перевозку начнут поднимать все. Большинство автоперевозчиков и так «находятся на грани выживаемости», а оптимизация маршрутов и создание запасов топлива требуют серьезных и долгосрочных инвестиций, говорит он.

Контейнер фуру не заменит

Ожидать значимого оттока грузов на железнодорожный транспорт не приходится, так как автоперевозки выигрывают за счет гибкости и сроков доставки, считает Игорь Ребельский. Исключением он называет отдельные длинные маршруты, например, перевозки с Дальнего Востока в европейскую часть России, где железная дорога может частично компенсировать нагрузку. По словам Алексея Чернышева, до недавнего времени на рынке была уникальная ситуация, при которой стоимость автоперевозки в пересчете на кубометр груза была соизмерима со стоимостью контейнерных перевозок, если складывать все расходы «от двери до двери», при этом скорость автоперевозок в два раза выше. Если цена вырастет, полагает он, то недорогие грузы, наиболее чувствительные к стоимости логистики, опять уйдут на железную дорогу, но большая часть клиентов будет продолжать выбирать автоперевозки, тем более что в Китае намечается дефицит порожних контейнеров и стоимость логистики не первый месяц растет. Никаких альтернатив по доставке нет — вся транспортная отрасль столкнулась с одной проблемой, соответственно, перетекать грузам некуда, нет спасительного плацдарма, полагает Юлия Шленская, иронизируя: «Электросамокаты и пешие курьеры — вот и вся альтернатива».

Наталья Скорлыгина