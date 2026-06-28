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Правительство рассмотрит запрет на экспорт дизельного топлива 29 июня

Правительство России обсуждало введение полного запрета на экспорт дизельного топлива на совещании 26 июня, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, вопрос будет снова рассмотрен 29 июня.

«Пока рекомендация Минэнерго в том, чтобы не запрещать экспорт дизеля. Будем рассматривать это в постоянном режиме»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС).

Власти России пока не вводили запрет на экспорт топлива по межправительственным соглашениям, подчеркнул вице-премьер. «Мы просто каждый раз в индивидуальном случае вместе с нашими партнерами, с которыми заключены такие соглашения, смотрим текущую ситуацию»,— добавил Александр Новак.

Сейчас экспорт дизельного топлива разрешен только производителям. Запрет действует для непроизводителей — нефтетрейдеров, нефтебаз и других посредников. С 1 апреля до 31 июля в России запрещен экспорт бензина для всех участников рынка. Ранее Александр Новак допускал введение запрета на экспорт дизельного топлива для производителей на несколько месяцев.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Рассмотрение возможности полного запрета на экспорт дизельного топлива следует за чередой решений правительства, направленных на стабилизацию ситуации на внутреннем топливном рынке. Ранее, с 21 сентября, Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка, а 6 октября были утверждены комплексные меры для балансировки рынка нефтепродуктов. Частично запрет на экспорт дизельного топлива был снят, разрешив поставки по трубопроводам в морские порты для производителей, при условии отгрузки не менее 50% дизеля на внутренний рынок.

Запрет экспорта дизельного топлива для непроизводителей действует с 1 октября до конца 2025 года. Эти меры принимаются для предотвращения дефицита и роста цен на внутреннем рынке, а также для борьбы со «спекулянтами и перекупщиками», которые завышают цены. Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что правительство не видит необходимости вводить квоты на экспорт дизельного топлива, так как спрос обеспечивается предложением. Однако в связи с плановыми ремонтами НПЗ и ростом спроса со стороны аграриев, вероятность введения ограничений снова начала активно обсуждаться.

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