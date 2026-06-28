Правительство рассмотрит запрет на экспорт дизельного топлива 29 июня

Правительство России обсуждало введение полного запрета на экспорт дизельного топлива на совещании 26 июня, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, вопрос будет снова рассмотрен 29 июня.

«Пока рекомендация Минэнерго в том, чтобы не запрещать экспорт дизеля. Будем рассматривать это в постоянном режиме»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС).

Власти России пока не вводили запрет на экспорт топлива по межправительственным соглашениям, подчеркнул вице-премьер. «Мы просто каждый раз в индивидуальном случае вместе с нашими партнерами, с которыми заключены такие соглашения, смотрим текущую ситуацию»,— добавил Александр Новак.

Сейчас экспорт дизельного топлива разрешен только производителям. Запрет действует для непроизводителей — нефтетрейдеров, нефтебаз и других посредников. С 1 апреля до 31 июля в России запрещен экспорт бензина для всех участников рынка. Ранее Александр Новак допускал введение запрета на экспорт дизельного топлива для производителей на несколько месяцев.