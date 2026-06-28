Правительство рассмотрит запрет на экспорт дизельного топлива 29 июня
Правительство России обсуждало введение полного запрета на экспорт дизельного топлива на совещании 26 июня, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, вопрос будет снова рассмотрен 29 июня.
«Пока рекомендация Минэнерго в том, чтобы не запрещать экспорт дизеля. Будем рассматривать это в постоянном режиме»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС).
Власти России пока не вводили запрет на экспорт топлива по межправительственным соглашениям, подчеркнул вице-премьер. «Мы просто каждый раз в индивидуальном случае вместе с нашими партнерами, с которыми заключены такие соглашения, смотрим текущую ситуацию»,— добавил Александр Новак.
Сейчас экспорт дизельного топлива разрешен только производителям. Запрет действует для непроизводителей — нефтетрейдеров, нефтебаз и других посредников. С 1 апреля до 31 июля в России запрещен экспорт бензина для всех участников рынка. Ранее Александр Новак допускал введение запрета на экспорт дизельного топлива для производителей на несколько месяцев.
Рассмотрение возможности полного запрета на экспорт дизельного топлива следует за чередой решений правительства, направленных на стабилизацию ситуации на внутреннем топливном рынке. Ранее, с 21 сентября, Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка, а 6 октября были утверждены комплексные меры для балансировки рынка нефтепродуктов. Частично запрет на экспорт дизельного топлива был снят, разрешив поставки по трубопроводам в морские порты для производителей, при условии отгрузки не менее 50% дизеля на внутренний рынок.
Запрет экспорта дизельного топлива для непроизводителей действует с 1 октября до конца 2025 года. Эти меры принимаются для предотвращения дефицита и роста цен на внутреннем рынке, а также для борьбы со «спекулянтами и перекупщиками», которые завышают цены. Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что правительство не видит необходимости вводить квоты на экспорт дизельного топлива, так как спрос обеспечивается предложением. Однако в связи с плановыми ремонтами НПЗ и ростом спроса со стороны аграриев, вероятность введения ограничений снова начала активно обсуждаться.