ЦАХАЛ заявил об атаке на три командных центра «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила ливанскую группировку «Хезболла» в нарушении соглашения о прекращении огня. ЦАХАЛ нанес удары по трем командным центрам «Хезболлы» на юге Ливана.

Атаку провели в воскресенье в районах Набатия и Майфадун. ЦАХАЛ также обезвредил пусковую установку, которую «Хезболла» якобы использовала для ведения огня по израильским солдатам. В пресс-службе ЦАХАЛа заверили, что «продолжат действовать, чтобы устранить любую угрозу».

26 июня Израиль и Ливан подписали соглашение об урегулировании конфликта. Бейрут обязался восстановить контроль над всей территорией страны, разоружить «негосударственные вооруженные группы» и провести «демонтаж связанной с ними инфраструктуры». 28 июня Израиль заявил об уничтожении подземного комплекса «Хезболлы» в Ливане.

Подробности о попытках урегулирования — в материале «Ъ» «Позицию Бейрута сверяют с картой».