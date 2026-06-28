Израиль уничтожил подземный комплекс «Хезболлы» в Ливане

Вооруженные силы Израиля уничтожили крупный подземный объект группировки «Хезболлы» в районе южноливанской деревни Мадждель-Зун. Об этом сообщается в совместном заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны страны Исраэля Каца.

Уничтоженный туннель протяженностью более 200 метров и глубиной свыше 25 метров был оснащен пусковыми шахтами и забит сотнями боеприпасов, приготовленных для атак по израильской территории, заявили власти страны. В правительстве Израиля добавили, что заранее уведомили США и американского представителя об ударе по объекту.

«Командиры и бойцы армии Израиля останутся в зоне безопасности на юге Ливана и продолжат уничтожать террористическую инфраструктуру, устранять угрозы для населенных пунктов севера страны и обеспечивать безопасность граждан Израиля»,— указано в заявлении.

В пятницу в Вашингтоне при посредничестве США представители Ливана и Израиля подписали соглашение об урегулировании конфликта. Ливанские власти взяли на себя обязательства вернуть под контроль всю государственную территорию, ликвидировать инфраструктуру «Хезболлы» и провести их разоружение. Накануне министр нацбезопасности Израиля назвал сделку с Ливаном исторической ошибкой.

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