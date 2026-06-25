Позицию Бейрута сверяют с картой

Израиль и центральное правительство Ливана достигли прогресса в обсуждении «пилотных зон» — районов, которые оставит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и возьмет под свой контроль ливанская армия. Об этом сообщил в ночь на 25 июня офис президента Ливана Жозефа Ауна. Однако между сторонами остаются серьезные разногласия, касающиеся масштабов израильского присутствия, которое сохранится после передачи «пилотных зон» под ливанский контроль. Израиль по-прежнему недоволен тем, что США у него за спиной включили Ливан в свое соглашение с Ираном, и поэтому не спешит договариваться с ливанским правительством.

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Фото: Petros Karadjias / AP Президента Ливана Жозеф Аун

Фото: Petros Karadjias / AP

О том, что в ливано-израильских переговорах, стартовавших 23 июня, наметился прогресс, офис Жозефа Ауна проинформировал в соцсети X. «В рамках продолжающегося пятого раунда переговоров в Вашингтоне в среду состоялась трехсторонняя встреча военных делегаций,— отмечается в заявлении.— На ней был достигнут прогресс на пути формирования "пилотных зон", которые перейдут под контроль ливанских вооруженных сил после вывода оттуда израильских войск».

Из сообщения следует, что участники переговорного процесса сосредоточили свое внимание на обозначении «пилотных зон» на картах и «механизме реализации достигнутых договоренностей».

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывала, что нынешние трехдневные переговоры между Израилем и правительством Ливана закончатся соглашением о создании «пилотных зон», в рамках которого ливанские военные возьмут на себя обязательство вытеснить «Хезболлу» из определенных районов на юге страны. Однако, как рассказали информированные источники The Times of Israel, стороны пока далеки от достижения договоренности.

Бейрут, по этим данным, ужесточил свою позицию, представив израильским переговорщикам новые карты мест, откуда должны уйти части ЦАХАЛа. Согласно этим картам, израильские силы должны покинуть более обширную территорию, чем предполагалось. Правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в свою очередь, отказалось демонстрировать какую-либо гибкость. Как утверждают источники The Times of Israel, это связано с недовольством израильского руководства американо-иранским меморандумом о взаимопонимании, предписывающим ЦАХАЛу прекратить огонь в Ливане при том, что Израиль не является стороной этого соглашения и его позиция в нем не учитывалась.

Опасение, что «Хезболла» укрепит свои позиции на фоне режима прекращения огня,— пока единственное, что объединяет Израиль и центральное правительство Ливана, рассуждают собеседники The Times of Israel.

«Мы рассчитываем на то, что ливанские ВС и законное, суверенное правительство Ливана сможет впредь контролировать и обеспечивать безопасность более обширной части своей территории,— заявил 24 июня во время своего визита в Кувейт в рамках ближневосточного турне госсекретарь США Марко Рубио.— Единственная причина их (израильтян.— “Ъ”) вмешательства состоит в том, что территорию Ливана используют для запуска ракет и беспилотников против Израиля. Но чем большую часть этой территории удастся взять под контроль ливанским ВС, чем меньшая ее часть будет под контролем "Хезболлы", в тем меньшей степени Израиль будет находиться в Ливане».

У президента Дональда Трампа есть и более радикальное предложение по Ливану. Выступая 21 июня в эфире телеканала Fox News, американский лидер выразил разочарование подходами, которые ЦАХАЛ применяет в Ливане, и заметил, что с задачей ослабления «Хезболлы» может гораздо лучше справиться переходная администрация Сирии, возглавляемая президентом Ахмедом аш-Шараа. Он не исключил, что попытается уговорить Дамаск на ввод войск к соседу.

Сирийский лидер был вынужден обозначить свою позицию публично. «Кризис в Ливане очень серьезен, и в поиске политических решений наметился тупик,— констатировал господин аш-Шараа.— Сирия предлагает иной подход к его решению, но самое важное — это прежде всего прекратить войну… Президент Трамп выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации в Ливане, и его слова были неправильно поняты. Он говорил о роли Сирии в поиске безопасного и мирного решения, но люди поняли его так, как будто Сирия вторгнется в Ливан завтра утром».

Однако, как утверждают источники Ynet, в правительстве Нетаньяху всерьез полагают, что давление США может вынудить Сирию действительно задействовать свои войска на территории Ливана. Этого сценария, отмечают собеседники издания, израильское руководство хотело бы избежать.

Нил Кербелов