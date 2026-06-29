Петербуржцы потратили по Пушкинской карте более 215 млн рублей за полгода

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области за первые шесть месяцев года приобрели по Пушкинской карте билеты на культурные мероприятия более чем на 215 млн рублей. Из этой суммы около 70 млн рублей пришлось на посещение кинотеатров. Средний чек по программе в 2026 году составил 1520 рублей, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге средний чек по Пушкинской карте превысил 1,5 тысячи рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге средний чек по Пушкинской карте превысил 1,5 тысячи рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы видим, что Пушкинская карта стала привычным финансовым инструментом, которым молодежь пользуется осознанно и системно. ВТБ много лет поддерживает развитие культуры в Санкт-Петербурге, поэтому участие в программе для нас особенно важно. Она органично встраивается в культурную экосистему города и помогает молодым людям расширять свой кругозор»,— отметил территориальный директор управления розничных продаж ВТБ Денис Кучинский.

Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин подчеркнул, что городские театры и музеи традиционно входят в число лидеров федеральной программы. Он также напомнил, что для старшего поколения в городе действует карта «Серебряный возраст» на базе Единой карты петербуржца.

В 2025 году лауреатами премии «Пушкинская карта» стали МВК «Манеж», Капелла Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии.

Программа действует с 2021 года и рассчитана на молодых людей от 14 до 22 лет включительно. Ежегодно участники получают 5 тысяч рублей на посещение культурных мероприятий — театров, музеев, концертов и кино. При этом на кинопоказы можно направить до 2 тысяч рублей из общего лимита.

Матвей Николаев