В Дагестане суд обязал снести шестиэтажный самострой

Верховный суд Дагестана обязал снести шестиэтажный железобетонный каркас, возведенный в Приморском жилом районе без разрешительной документации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционная инстанция удовлетворила иск администрации города, отменив решение суда первой инстанции, который ранее отказал в сносе объекта.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что строительство велось без разрешения и утвержденной проектной документации. Согласно заключению экспертизы, объект не соответствует требованиям пожарной безопасности, строительным и санитарным нормам, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а завершить его строительство невозможно.

Судебная коллегия признала строение самовольной постройкой и обязала собственника снести его за свой счет. Решение суда вступило в законную силу.

Валерий Климов