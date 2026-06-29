В Ставропольском крае более чем на 11% выросло производство текстиля

Объем производства текстильных изделий в Ставропольском крае за январь—ноябрь 2025 года увеличился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,34 млрд руб. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным исследования, текстильное производство стало единственным крупным сегментом легкой промышленности региона, продемонстрировавшим уверенный рост. Предприятия выпускают эластичную тесьму, технические ткани, отделочные шнуры, чулочно-носочные изделия и другую продукцию.

При этом общая ситуация в отрасли остается неоднородной. Производство одежды за тот же период сократилось до 2,25 млрд руб., что составляет лишь 62,3% от уровня января—ноября 2024 года. Выпуск кожи и изделий из нее, напротив, вырос на 1,2%, до 1,58 млрд руб.

В целом предприятия легкой промышленности края за 11 месяцев 2025 года отгрузили продукции на 6,18 млрд руб. На отрасль приходится 1,17% общего объема обрабатывающих производств региона.

Крупнейшими производителями легкой промышленности в крае остаются ПТК «БлокПОСТ», компания «Машук», швейное предприятие Lemmax, а также производитель одежды SofiLena и бренд Lorenzline. Основными потребителями продукции являются не только розничные покупатели, но и силовые структуры, медицинские и образовательные учреждения, предприятия мебельной и автомобильной промышленности.

Согласно результатам опроса, включенного в мониторинг, 77,3% потребителей удовлетворены качеством продукции легкой промышленности, а 68,9% — уровнем цен. При этом 45,5% респондентов считают, что за последние три года цены в отрасли выросли, а 42,4% отметили повышение качества продукции. Большинство участников исследования также сообщили, что выбор производителей за этот период практически не изменился.

Валерий Климов