Составлено ИИ-Ассистентъ

Инциденты с возгораниями на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах в Краснодарском крае в результате атак БПЛА происходят регулярно. За последние несколько месяцев в регионе неоднократно горели нефтебазы, что приводило к ограничениям на продажу топлива местными сетями АЗС, как, например, PNB. Среди пострадавших объектов были нефтебазы в станице Полтавской, Армавире, Усть-Лабинске, а также Тихорецком районе. В ряде случаев, таких как атака на нефтебазу в Темрюкском районе в мае 2024 года, были ранены сотрудники.

Масштабы пожаров варьировались: от 20 кв. м на нефтебазе в станице Кавказской в марте 2025 года до 3,7 тыс. кв. м там же, где возгорание продолжало разрастаться. Для ликвидации таких пожаров привлекались значительные силы: до 473 человек и 189 единиц техники, включая пожарные поезда, которые подвозили воду. В некоторых случаях, например, при атаке украинских БПЛА на нефтебазу около станицы Кавказской, инцидент был расценен Минобороны как провокация, направленная на срыв мирных инициатив.

Помимо нефтебаз, целями атак становились и НПЗ в Краснодаре, где также возникали пожары. В августе 2025 года после атаки на Краснодарский НПЗ были зафиксированы повреждения окон в близлежащих домах и фасада ТРЦ «Сити-центр». При этом власти обычно оперативно сообщали о ликвидации возгораний и отсутствия пострадавших или о незначительных травмах сотрудников. Однако в некоторых случаях, как при атаке на Новороссийск в мае 2026 года, пострадали мирные жители.