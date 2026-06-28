Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушили спустя трое суток
Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Пожар начался 25 июня из-за падения обломков БПЛА.
О пострадавших при пожаре не сообщалось. После атаки временно перекрывали движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому. Движение возобновили.
В ночь на 28 июня Краснодарский край снова подвергся массированной атаке ВСУ, сообщал губернатор Вениамин Кондратьев. При ударе БПЛА по Славянску-на-Кубани возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В городе погиб один человек, были повреждены несколько домов и линия электропередачи.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны над Славянском».
Инциденты с возгораниями на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах в Краснодарском крае в результате атак БПЛА происходят регулярно. За последние несколько месяцев в регионе неоднократно горели нефтебазы, что приводило к ограничениям на продажу топлива местными сетями АЗС, как, например, PNB. Среди пострадавших объектов были нефтебазы в станице Полтавской, Армавире, Усть-Лабинске, а также Тихорецком районе. В ряде случаев, таких как атака на нефтебазу в Темрюкском районе в мае 2024 года, были ранены сотрудники.
Масштабы пожаров варьировались: от 20 кв. м на нефтебазе в станице Кавказской в марте 2025 года до 3,7 тыс. кв. м там же, где возгорание продолжало разрастаться. Для ликвидации таких пожаров привлекались значительные силы: до 473 человек и 189 единиц техники, включая пожарные поезда, которые подвозили воду. В некоторых случаях, например, при атаке украинских БПЛА на нефтебазу около станицы Кавказской, инцидент был расценен Минобороны как провокация, направленная на срыв мирных инициатив.
Помимо нефтебаз, целями атак становились и НПЗ в Краснодаре, где также возникали пожары. В августе 2025 года после атаки на Краснодарский НПЗ были зафиксированы повреждения окон в близлежащих домах и фасада ТРЦ «Сити-центр». При этом власти обычно оперативно сообщали о ликвидации возгораний и отсутствия пострадавших или о незначительных травмах сотрудников. Однако в некоторых случаях, как при атаке на Новороссийск в мае 2026 года, пострадали мирные жители.