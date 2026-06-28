Дроны над Славянском

В Славянске-на-Кубани экстренные службы ликвидируют последствия налета украинских БПЛА, который продолжался непрерывно с полуночи до утра воскресенья, 28 июня. Один человек погиб, на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар. В городе отключено электричество, происходят перебои с водой. Спасатели советуют жителям по возможности уехать из районов, где наблюдается задымление, или не выходить на улицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ночной атаке на Славянск предшествовали многочисленные прилеты дронов по разным территориям Краснодарского края, расположенным на большом расстоянии друг от друга. В субботу, 27 июня, в течение всего дня беспилотная и авиационная опасность объявлялась на побережье — в Сочи, Туапсе, Новороссийске, Анапе, Ейске, Приморско-Ахтарске, а также в районах, отдаленных от моря,— в Тихорецке, Крымске, Новокубанске и Славянске. В полночь Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Славянска-на-Кубани сообщила, что на город заходит большое количество беспилотников. Дежурный экстренной службы на канале ЕДДС в мессенджере «Макс» в течение всей ночи оставлял голосовые сообщения для жителей города, комментируя происходящее: «Идет серьезный стрелковый бой. Земляки, военные сообщают, что заходит следующая группа… Бой продолжается, обстановка сложная».

Позднее ЕДДС обнародовала еще одно сообщение: «Сегодняшней ночью на наш район была совершена самая массовая атака. К сожалению, в результате атаки погиб один человек и шесть пострадали. Серьезных разрушений домовладений в городе на текущий момент не зафиксировано. Общая площадь возгорания на территории НПЗ "Славянск ЭКО" составляет более 20 тыс. кв. м. В ликвидации возгорания помимо сотрудников славянского пожарно-спасательного гарнизона принимают участие Калининский, Крымский и Темрюкский гарнизоны, два пожарных поезда из Тимашевска и Крымска. Ожидается прибытие двух аэромобильных группировок из Воронежа и Пензы».

Кроме того, в 02:39 произошло аварийное отключение центральной электроподстанции Славянска-на-Кубани, в городе начались перебои с водой и газоснабжением.

«Не будем создавать ажиотаж, дайте время коммунальщикам, выезжать на место аварии в такой обстановке — бессмысленный риск»,— обратился к жителям дежурный ЕДДС.

Налет украинских дронов на Славянск-на-Кубани совпал с проведением выпускных вечеров школьников, которые во многих случаях затянулись до ночи. В связи с этим дежурный спасательной службы несколько раз обращался к педагогам и родителям с указанием остаться в кафе и ресторанах, не пытаясь попасть домой: «Ни в коем случае не расходитесь из помещений, держите детей там. Выходить на улицу опасно». В 04:40 дежурный ЕДДС сообщил, что атака закончилась, в 06:37 был объявлен отбой беспилотной опасности.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев также подвел итоги налета в Telegram. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов, погиб один человек. В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района (населенный пункт примыкает к Славянску) также повреждены дома, ранен один человек, помощь ему оказали на месте. В 12:26 началось постепенное подключение микрорайонов Славянска к электроснабжению. В 13:35 электроснабжение на водозаборе было восстановлено, началось наполнение резервуаров.

Тушение пожара на НПЗ продолжается. Специалисты экстренных служб советуют жителям Славянска-на-Кубани и хутора Трудобеликовского по возможности покинуть территорию, где воздух сильно задымлен. Оставшимся в задымленной зоне рекомендовано не открывать окна и минимизировать время пребывания на воздухе.

Анна Перова, Краснодар