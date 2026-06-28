Путин поручил приложить все усилия для обеспечения производителей АПК топливом

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ранее, в сентябре 2023 года, в различных регионах России возникли проблемы с топливом для сельхозпроизводителей. Отмечались как дефицит дизельного топлива, так и значительный рост цен на него, что, по мнению аграриев, угрожало уборочной кампании и севу озимых. Представители нефтяных компаний на совещаниях с вице-премьером Александром Новаком обещали обеспечить аграриев необходимым объемом топлива, а Минэнерго и Минсельхоз признавали наличие трудностей с поставками, объясняя их в том числе высокой загруженностью железных дорог на южном направлении в туристический сезон.

В ответ на возникшую ситуацию правительство временно запретило экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. ФАС, в свою очередь, поручила региональным управлениям усилить контроль за реализацией топлива аграриям, принимая оперативные антимонопольные меры в случае нарушений. Игорь Сечин, глава «Роснефти», заявлял об отсутствии ограничений на заправках компании и приоритете обеспечения российских потребителей.

Проблемы с топливом усугублялись сокращением топливного демпфера для нефтяников и плановым ремонтом НПЗ, что приводило к снижению предложений на рынке. Возникали также опасения по поводу недобросовестных экспортеров и «серого» экспорта, когда топливо уходило на внешний рынок, несмотря на выплаченные субсидии для сдерживания внутренних цен.