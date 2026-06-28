Путин поручил приложить все усилия для обеспечения производителей АПК топливом
Президент России Владимир Путин поручил приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива производителям агропромышленного комплекса. От этого зависит урожай, подчеркнул глава государства.
«Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались все сезонные графики поставок топлива»,— сказал господин Путин на совещании о ситуации на топливном рынке.
Владимир Путин поручил наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди других обсуждаемых мер — полный запрет на экспорт бензина, добавил глава государства.
Ранее, в сентябре 2023 года, в различных регионах России возникли проблемы с топливом для сельхозпроизводителей. Отмечались как дефицит дизельного топлива, так и значительный рост цен на него, что, по мнению аграриев, угрожало уборочной кампании и севу озимых. Представители нефтяных компаний на совещаниях с вице-премьером Александром Новаком обещали обеспечить аграриев необходимым объемом топлива, а Минэнерго и Минсельхоз признавали наличие трудностей с поставками, объясняя их в том числе высокой загруженностью железных дорог на южном направлении в туристический сезон.
В ответ на возникшую ситуацию правительство временно запретило экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. ФАС, в свою очередь, поручила региональным управлениям усилить контроль за реализацией топлива аграриям, принимая оперативные антимонопольные меры в случае нарушений. Игорь Сечин, глава «Роснефти», заявлял об отсутствии ограничений на заправках компании и приоритете обеспечения российских потребителей.
Проблемы с топливом усугублялись сокращением топливного демпфера для нефтяников и плановым ремонтом НПЗ, что приводило к снижению предложений на рынке. Возникали также опасения по поводу недобросовестных экспортеров и «серого» экспорта, когда топливо уходило на внешний рынок, несмотря на выплаченные субсидии для сдерживания внутренних цен.