Путин призвал наращивать производство топлива для стабилизации рынка

Для стабилизации ситуации на топливном рынке необходимо наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены, заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению рынка топливом, добавил глава государства.

«Для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо»,— сказал господин Путин на совещании о ситуации на топливном рынке (цитата по сайту Кремля).

Правительство создало специальный штаб для наблюдения за ситуацией на топливном рынке, добавил президент. «Проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти»,— отметил Владимир Путин.