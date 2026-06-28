Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин призвал наращивать производство топлива для стабилизации рынка

Для стабилизации ситуации на топливном рынке необходимо наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены, заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению рынка топливом, добавил глава государства.

«Для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо»,— сказал господин Путин на совещании о ситуации на топливном рынке (цитата по сайту Кремля).

Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Главное

Читать далее

Правительство создало специальный штаб для наблюдения за ситуацией на топливном рынке, добавил президент. «Проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти»,— отметил Владимир Путин.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления о необходимости наращивать производство топлива и удерживать экономически обоснованные цены регулярно звучат на фоне периодических кризисов на топливном рынке России. Например, летом 2023 года наблюдался резкий рост оптовых цен на бензин из-за ремонтов НПЗ и роста спроса, что привело к дефициту нефтепродуктов в рознице. В это время правительство РФ в качестве экстренных мер вводило временные запреты на экспорт бензина и дизельного топлива.

В 2025 году ситуация с топливом в ряде регионов оставалась напряженной из-за внеплановых ремонтов НПЗ и повышенного сезонного спроса. Отмечалось снижение объемов производства нефтепродуктов по стране в целом, что приводило к перебоям с поставками и потенциальному росту цен. Власти, включая вице-премьера Александра Новака, продолжали обсуждать меры по стабилизации ситуации, такие как доработка механизма биржевых торгов и нормативы для нефтекомпаний по направлению сырья на переработку для внутреннего рынка.

Существование топливного демпфера — механизма, при котором правительство выплачивает субсидии нефтекомпаниям для сдерживания внутренних цен на бензин и дизель, — играет важную роль в стабилизации рынка. Тем не менее, его сокращения или изменения параметров могли приводить к росту цен. Регулирование ситуации на топливном рынке правительством также включает контроль цен на АЗС со стороны ФАС и увеличение объемов продаж топлива на бирже Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд