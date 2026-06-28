Путин призвал наращивать производство топлива для стабилизации рынка
Для стабилизации ситуации на топливном рынке необходимо наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены, заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению рынка топливом, добавил глава государства.
«Для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо»,— сказал господин Путин на совещании о ситуации на топливном рынке (цитата по сайту Кремля).
Правительство создало специальный штаб для наблюдения за ситуацией на топливном рынке, добавил президент. «Проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти»,— отметил Владимир Путин.
Заявления о необходимости наращивать производство топлива и удерживать экономически обоснованные цены регулярно звучат на фоне периодических кризисов на топливном рынке России. Например, летом 2023 года наблюдался резкий рост оптовых цен на бензин из-за ремонтов НПЗ и роста спроса, что привело к дефициту нефтепродуктов в рознице. В это время правительство РФ в качестве экстренных мер вводило временные запреты на экспорт бензина и дизельного топлива.
В 2025 году ситуация с топливом в ряде регионов оставалась напряженной из-за внеплановых ремонтов НПЗ и повышенного сезонного спроса. Отмечалось снижение объемов производства нефтепродуктов по стране в целом, что приводило к перебоям с поставками и потенциальному росту цен. Власти, включая вице-премьера Александра Новака, продолжали обсуждать меры по стабилизации ситуации, такие как доработка механизма биржевых торгов и нормативы для нефтекомпаний по направлению сырья на переработку для внутреннего рынка.
Существование топливного демпфера — механизма, при котором правительство выплачивает субсидии нефтекомпаниям для сдерживания внутренних цен на бензин и дизель, — играет важную роль в стабилизации рынка. Тем не менее, его сокращения или изменения параметров могли приводить к росту цен. Регулирование ситуации на топливном рынке правительством также включает контроль цен на АЗС со стороны ФАС и увеличение объемов продаж топлива на бирже Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).