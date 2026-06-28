Путин заявил о работе крупнейших НПЗ в России на максимальных мощностях

Мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России используются по максимуму, заявил президент Владимир Путин. По его словам, на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива.

«Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резерв бензина практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Здесь нужно и дальше действовать взвешенно и аккуратно»,— сказал господин Путин на совещании о ситуации на топливном рынке.

Запасы бензина в России составляют 1,7 млн т, добавил глава государства. Снижение год к году составляет 4%. В качестве стабилизации ситуации власти рассматривают введение полного запрета на экспорт дизельного топлива, отметил президент.

Сейчас экспорт дизельного топлива разрешен только производителям. Запрет действует для непроизводителей — нефтетрейдеров, нефтебаз и других посредников. С 1 апреля до 31 июля в России запрещен экспорт бензина для всех участников рынка. Правительство обсудит возможность введения полного запрета на экспорт дизеля на совещании 29 июня, сообщал вице-премьер Александр Новак.