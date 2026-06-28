Дональд Трамп объявил о назначении нового главы ICE
Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что новым главой Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) станет Лэнс Шройер. До этого он служил в полиции штата Оклахома, а с марта является старшим советником министра внутренней безопасности Маркуэйна Маллина. Господин Трамп написал, что в Оклахоме Лэнс Шройер в числе прочего сотрудничал с ICE в рамках их операций против иммигрантов.
Дональд Трамп
Фото: Ken Cedeno / Reuters
Как пишут американские СМИ, в том числе The New York Times, господин Шройер может стать первым главой ICE с 2017 года, который пройдет процедуру утверждения в Сенате. В апреле в отставку ушел Тодд Лайонс, который был главой ICE с марта 2025 года. Его место занял Дэвид Вентурелла, он останется на посту до тех пор, пока его не займет господин Шройер.
За последние полтора года операции ICE против нелегальных мигрантов многократно вызывали критику из-за насильственных действий и нарушений правил. В разных городах США проходили протесты против действий агентов службы, самые массовые акции прошли в Миннеаполисе, где сотрудники ICE убили двоих протестующих.
Назначение Дональдом Трампом нового главы ICE является частью его политики по усилению миграционного контроля, которую он активно продвигал во время предыдущего срока и обещал продолжить после инаугурации. Он неоднократно заявлял о необходимости борьбы с нелегальной миграцией, введении чрезвычайного положения на границе и проведении массовых депортаций, в том числе с использованием армии США и Национальной гвардии. Трамп также предлагал создать оперативные группы с участием ICE для «искоренения преступных картелей».
Деятельность ICE при администрации Дональда Трампа характеризовалась жесткими мерами и неоднократно вызывала протесты. Так, в 2017 году массовые волнения были связаны с практикой разлучения детей мигрантов с родителями, которую Трамп впоследствии запретил. С января 2025 года в США несколько месяцев продолжались протесты против рейдов и массовой депортации, организованных ICE, особенно в Миннеаполисе, где действия сотрудников службы привели к гибели двоих протестующих. Эти события вызвали шквал критики со стороны местных властей, в том числе губернатора Миннесоты Тима Уолца и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея.
В целом, при администрации Дональда Трампа увеличилось количество депортаций, а сотрудники ICE получили больше полномочий, включая возможность входить в дома без судебного ордера. Бывшая министр внутренней безопасности Кристи Ноэм запустила программу по приобретению складов для перепрофилирования их в центры временного содержания мигрантов. Однако эта программа была приостановлена её преемником Маркуэйном Маллином. К январю 2026 года число таких центров почти удвоилось, несмотря на общественное сопротивление и критику действий ICE за чрезмерное применение силы, незаконное проникновение в дома и другие нарушения.