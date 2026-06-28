Дональд Трамп объявил о назначении нового главы ICE

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что новым главой Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) станет Лэнс Шройер. До этого он служил в полиции штата Оклахома, а с марта является старшим советником министра внутренней безопасности Маркуэйна Маллина. Господин Трамп написал, что в Оклахоме Лэнс Шройер в числе прочего сотрудничал с ICE в рамках их операций против иммигрантов.

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Фото: Ken Cedeno / Reuters Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Как пишут американские СМИ, в том числе The New York Times, господин Шройер может стать первым главой ICE с 2017 года, который пройдет процедуру утверждения в Сенате. В апреле в отставку ушел Тодд Лайонс, который был главой ICE с марта 2025 года. Его место занял Дэвид Вентурелла, он останется на посту до тех пор, пока его не займет господин Шройер.

За последние полтора года операции ICE против нелегальных мигрантов многократно вызывали критику из-за насильственных действий и нарушений правил. В разных городах США проходили протесты против действий агентов службы, самые массовые акции прошли в Миннеаполисе, где сотрудники ICE убили двоих протестующих.

Яна Рождественская