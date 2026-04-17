Исполняющий обязанности директора Иммиграционной службы США уходит в отставку

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что исполняющий обязанности директора иммиграционной и таможенной службы США (ICE) Тодд Лайонс покинет свою должность 31 мая. Он не уточнил причину ухода господина Лайонса.

Как сообщает NBC News, господин Маллин положительно отозвался о подчиненном, заявив, что при нем «американские города стали безопаснее». Он пожелал удачи Лайонсу на следующем этапе его карьеры в частном секторе.

Тодд Лайонс руководил ICE с марта 2025 года. На слушаниях в Конгрессе в феврале этого года он заявлял, что иммиграционная и таможенная служба США за год произвела 379 тыс. арестов и депортировала из США более 475 тыс. человек.

Влад Никифоров