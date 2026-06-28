Выступления Путина и Медведева на съезде «Единой России»: СВО, выборы и элита России

Президент России Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия» (ЕР), заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев выступили на первом этапе съезда ЕР. Президент заверил, что Россия справится со всеми стоящими перед ней вызовами, несмотря на «трудный этап», а зампред Совбеза назвал пятерку «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму. Главное из выступлений Владимира Путина и Дмитрия Медведева — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О чем говорил Владимир Путин Украина и Запад Запад продолжает поощрять Украину, которую выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ.

ВСУ отступают по всем направлениям, переходят к террористическим методам.

У Запада не получается победить Россию на поле боя, поэтому он пробует раскачать ситуацию, но и это не удается.

Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки по ее инфраструктуре и территории. Безопасность страны и ее граждан, неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена. Развитие России Экономика России будет выведена на новый технологический уровень по всем важным направлениям.

Россия корректирует некоторые планы исходя из ситуации, но все стратегические планы будут реализованы в полном объеме.

Власти России продолжат строить жилье, дороги, создавать рабочие места, поддерживать бизнес и передовые индустрии.

Россия выполнит все социальные обязательства перед гражданами. СВО и «Единая Россия» Участники специальной военной операции — подлинная элита России. Нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди продолжили служение стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении.

У «Единой России» прямая связь с боевыми подразделениями Вооруженных сил, с оборонными заводами и массовым волонтерским движением.

Многие представители «Единой России», занимающие высокие посты, ушли добровольцами на фронт.

Долг «Единой России» — сделать все для победы. Выборы в Госдуму Запланированные на сентябрь выборы в Госдуму пройдут в строгом соответствии с законом.

Во время выборов в Госдуму в сентябре будут приняты все меры для обеспечения безопасности.

Избирательный процесс – это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны, для укрепления стабильности и общественного согласия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О чем говорил Дмитрий Медведев «Единая Россия» готовилась к текущей кампании давно, совершенствовала свою партийную структуру, методы работы. Она идет на выборы сильной командой.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, военкор, замглвы ВГТРК Евгений Поддубный и руководитель «Юнармии» Владислав Головин возглавят список «Единой России» на выборах.

Семь главных вызовов, с которыми столкнулась Россия, будут положены в основу Новой народной программы: демография, изменения на рынке труда и появление новых профессий, неравномерное развитие регионов, беспрецедентное экономическое давление, стремительное развитие технологий, попытки навязать чуждые ценности и обеспечение безопасности Отечества.

Задача по сохранению народа России войдет в программу ЕР на следующие пять лет.

Второй этап съезда «Единой России» пройдет 22 августа, на нем утвердят Новую народную программу.

Анна Токарева