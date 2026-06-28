Путин пообещал обеспечить безопасность во время выборов в Госдуму

Во время выборов в Госдуму в сентябре будут приняты все меры для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин. Он пообещал дать необходимые поручения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций»,— сказал господин Путин на съезде партии «Единая Россия» (цитата по сайту Кремля).

Выборы в Госдуму России девятого созыва пройдут 20 сентября. Общее количество мест в Думе не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году.