Путин пообещал обеспечить безопасность во время выборов в Госдуму
Во время выборов в Госдуму в сентябре будут приняты все меры для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин. Он пообещал дать необходимые поручения.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций»,— сказал господин Путин на съезде партии «Единая Россия» (цитата по сайту Кремля).
Выборы в Госдуму России девятого созыва пройдут 20 сентября. Общее количество мест в Думе не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году.
Заявление Владимира Путина о мерах безопасности на предстоящих выборах в Госдуму продолжает ранее озвученную им позицию о необходимости обеспечить безопасное и свободное волеизъявление граждан. Ранее президент поручал правоохранительным органам и спецслужбам жестко пресекать провокации, особенно в новых регионах, и защищать информационные системы ЦИК от вмешательства. Эти меры связаны с попытками, в том числе со стороны властей Украины, помешать проведению выборов в Донбассе и других новых субъектах РФ. Действия по обеспечению безопасности также направлены на пресечение диверсионно-террористических актов и экстремистских проявлений.
Проведение выборов в Госдуму девятого созыва с 18 по 20 сентября 2026 года в новых регионах (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области) станет первым таким опытом после их присоединения к России в 2022 году. Важность этого события подчеркивается тем, что оно будет проходить в условиях сохранения рисков и вызовов, связанных с безопасностью, что требует комплексного усиления защиты избирательного процесса.