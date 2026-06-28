Путин назвал участников СВО подлинной элитой России

Участники специальной военной операции — подлинная элита России, заявил президент Владимир Путин. Он призвал создать условия для работы ветеранов СВО в гражданских сферах — политике, экономике, государственном и муниципальном управлении.

«Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди — а они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России — продолжили служение стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении. Как мы и договаривались на прошлом съезде, здесь уже развернута активная работа»,— сказал господин Путин на съезде партии «Единая Россия» (цитата по сайту Кремля).

В 2024 году в России была запущена программа «Время героев» по подготовке кадров для государственной службы среди ветеранов СВО. Более 40 выпускников проекта заняли должности в органах власти. Среди них — полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.