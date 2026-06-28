В Ставрополе 28 июня отменили несколько мероприятий из-за непогоды

Надвигающийся циклон с ливнями, градом и порывами ветра до 25 м/с вынудил ставропольские власти перекроить программу Дня молодежи: стритбольный турнир «Молодежка» с призовым фондом 45 тыс. рублей и вечерний «Квартирник» с живой музыкой не состоятся 28 июня в запланированные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Неблагоприятный метеопрогноз внес коррективы в праздничную афишу Ставрополя. Городская администрация приняла решение перенести ряд мероприятий, приуроченных к Дню молодежи, сославшись на штормовые предупреждения: синоптики обещали краю ливни, грозу, град и усиление ветра до 20–25 м/с в течение 28 и 29 июня, причем осадки в пятницу ожидались уже во второй половине дня.

Наиболее уязвимым оказался уличный формат соревнований. Турнир по стритболу «Молодежка», изначально заявленный на 28 июня на площадке Центра адаптивной физической культуры и спорта по улице Доваторцев, 13А, лишился и даты, и места проведения — новые параметры организаторы пообещали объявить отдельно. Старт состязаний планировался на 16:00, а разыграть участники должны были 45 тыс. руб.: победитель формата 33 получил бы 20 тыс., серебряный призер — 10 тыс., бронзовый — 5 тыс., а лучший игрок в противостоянии 11 мог рассчитывать ещё на 10 тыс. руб.

Помимо стритбола, в праздничную программу входили киберспортивное соревнование «Миссия: Победа» с аналогичным денежным призовым фондом и вечерний «Квартирник» с живой музыкой под открытым небом. Последний власти не отменили, а лишь сдвинули по календарю: акустический вечер пройдет 2 июля в 20:00 по адресу проспект Октябрьской Революции, 21.

Открытые городские площадки и вечерние концерты под небом наиболее чувствительны к шквальному ветру и затяжным осадкам, тогда как перенос, а не отмена мероприятий позволяет сохранить праздничную повестку в полном объёме. Ставропольцы смогут поучаствовать во всех заявленных событиях — пусть и в обновленные сроки.

Станислав Маслаков