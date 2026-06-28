В Пятигорске пройдет фестиваль красок и пенная вечеринка

В воскресенье, 28 июня, Комсомольский парк Пятигорска примет масштабный молодежный праздник с гастрономическим фестивалем, фестивалем красок, пенной дискотекой и концертом с участием автора-исполнителя Джона Торна — вход на мероприятие будет бесплатным для всех желающих, рассказал мэр города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артём Соколов, Коммерсантъ Фото: Артём Соколов, Коммерсантъ

Комсомольский парк курортного Пятигорска в ближайшее воскресенье превратится в центр притяжения горожан и туристов: 28 июня здесь развернется многоформатный молодежный праздник, насыщенная программа которого рассчитана на несколько часов.

Площадки начнут работу в 14:00. Организаторы подготовили три тематических интерактивных зоны — «Мечта», «Гордость» и «Единство», — ориентированных на разные интересы аудитории. Их наполнением займутся партнеры мероприятия совместно с представителями активной городской молодежи.

Во второй половине дня стартует последовательная череда событий. В 15:00 откроется гастрономический фестиваль «Удачный шашлык», часом позже участников праздника ждет традиционный фестиваль красок, а в 17:00 на площадке развернется пенная дискотека.

Кульминацией вечера станет концертная программа, запланированная на 18:00: перед публикой выступят ведущие творческие коллективы и вокалисты города. Специальным гостем праздника объявлен молодой автор-исполнитель Джон Торн, известный также под настоящим именем Георгий Танов. Завершится мероприятие танцевальным блоком под популярные хиты.

Вход на все площадки и в концертную зону — свободный. Организаторы приглашают жителей Пятигорска и гостей курорта провести выходной день в Комсомольском парке.

Станислав Маслаков