Спортивный директор Усика рассказал о его планах на финальные бои

Украинский боксер Александр Усик намерен провести серию финальных поединков в США перед завершением карьеры. Об этом рассказал его спортивный директор Сергей Лапин в интервью ESPN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усик (2025 год)

Фото: Frank Augstein / AP, AP / Frank Augstein / AP Александр Усик (2025 год)

Фото: Frank Augstein / AP, AP / Frank Augstein / AP

По его словам, спортсмен хочет завершить карьеру именно в Соединенных Штатах и «оставить там свое боксерское наследие». Сергей Лапин добавил, что Александр Усик сохранит лидерство в списке лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

26 июня бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе отказался от чемпионских поясов Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Тогда же он заявил, что освобождает пояса, но не уходит из спорта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Король супертяжелого веса снял короны».