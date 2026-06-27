Спортивный директор Усика рассказал о его планах на финальные бои
Украинский боксер Александр Усик намерен провести серию финальных поединков в США перед завершением карьеры. Об этом рассказал его спортивный директор Сергей Лапин в интервью ESPN.
Александр Усик (2025 год)
Фото: Frank Augstein / AP, AP / Frank Augstein / AP
По его словам, спортсмен хочет завершить карьеру именно в Соединенных Штатах и «оставить там свое боксерское наследие». Сергей Лапин добавил, что Александр Усик сохранит лидерство в списке лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.
26 июня бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе отказался от чемпионских поясов Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Тогда же он заявил, что освобождает пояса, но не уходит из спорта.
Подробнее — в материале «Ъ» «Король супертяжелого веса снял короны».
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, победив Тайсона Фьюри в мае 2024 года, объединив все четыре значимых пояса: WBC, IBF, WBA и WBO. До этого он также был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе и дважды побеждал Энтони Джошуа. Его профессиональный послужной список включает 25 побед без поражений, однако существует расхождение в источниках относительно точного количества побед, где иногда называется 22 или 23. После получения статуса абсолютного чемпиона, Усик уже терял пояс IBF (в 2024 году, после победы над Фьюри) и пояс WBO (в 2025 году), поскольку отказывался от обязательных защит титулов в пользу более выгодных боев, таких как реванш с Фьюри.