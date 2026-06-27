Свердловчане выбрали имя Уралик для соболенка — символа фестиваля молодежи

Жители Свердловской области определили имя для символа Международного фестиваля молодежи-2026 — им стал соболь по имени Уралик. Победитель получил минимальное преимущество над вторым местом, которое занял вариант с именем Екатик, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

Голосование инициировал губернатор Денис Паслер. Всего было предложено 887 вариантов имени. В итоговый список вошли пять финалистов: Уралик, Екатик, Демид, Снежок и Малахитик. Наибольшая активность наблюдалась в Екатеринбурге — здесь проголосовали около 52% участников. Также высокую вовлеченность проявили жители Нижнего Тагила, Первоуральска и других территорий области.

Соболь Уралик станет ключевым образом фестиваля: он примет участие в церемониях открытия и закрытия, будет встречать гостей на площадках и взаимодействовать с посетителями в интерактивных зонах. Персонаж также появится в развлекательных программах мероприятия.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о проведении фестиваля 29 декабря 2025 года. Мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября на базе кампуса УрФУ и объединит более 10 тыс. участников из 190 стран при поддержке около 2 тыс. волонтеров.