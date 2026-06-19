Свердловчане предложили почти 900 имен для соболенка — символа фестиваля молодежи

Жители Свердловской области предложили 887 вариантов имени для соболенка — символа Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

Чаще всего свердловчане предлагали имена, связанные с Уралом и подчеркивающие самобытность персонажа: «Уралик», «Уралец», «Ураленок».

Значительная часть вариантов отсылает к истории и культурному наследию Свердловской области. Среди них — «Данила», «Акинфий», «Демид», «Кокованя», «Ермак» и «Рифей». Эти имена связаны с династией Демидовых, уральскими сказами Павла Бажова, Уральскими горами и историческими символами региона.

Отдельную группу составили имена, вдохновленные уральскими самоцветами и природными богатствами: «Малахит», «Малахитик», «Самоцветик», «Изумрудик», «Алмазик».

Часть предложений отражает молодежную тематику фестиваля — «Движ», «Движок», «Импульс», «Вектор», «Драйвик», «Фестик».

Еще один тренд — идеи, связанные с темой мира и международного сотрудничества: «Мир», «Мирон», «Мироша», «Добромир», «Юник», «Юнайт».

Топ-10 имен для соболенка Международного фестиваля молодежи — 2026 выглядит следующим образом (по убыванию популярности): «Уралик», «Снежок», «Демид», «Малахитик», «Рифей», «Екатик», «Данила», «Фестик», «Мирон» и «Макс».

Конкурс на имя соболенка 7 июня объявил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Варианты имени для талисмана фестиваля можно предлагать до 26 июня. Итоговый вариант объявят на мероприятии ко Дню молодежи. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября — событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран.

Полина Бабинцева