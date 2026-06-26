Умер бывший министр обороны Сергей Иванов

На 74-м году жизни умер экс-министр обороны России, бывший спецпредставитель президента Сергей Иванов. Об этом сообщила пресс-служба Единой Лиги ВТБ, в которой господин Иванов был почетным президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры»,— указали в пресс-службе.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1975 году окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета и военную кафедру при нем, тогда же принят на службу в КГБ СССР. В 1976-1977 году работал в 1-м отделе Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, в одном подразделении с Владимиром Путиным. С 1991 по 1998 год служил в СВР, в августе 1998-го — назначен замдиректора ФСБ России. С ноября 1999 года — секретарем Совета безопасности России. Был постоянным членом Совбеза с 1999-го по 2008 год, вновь — с 2012 года.

Господин Иванов занимал пост министра обороны России с 2001 по 2007 год. В мае 2008-го стал зампредом правительства по вопросам военной промышленности. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента. С августа 2016-го по февраль 2026 года был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он ушел с поста спецпреда по собственному желанию.