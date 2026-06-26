Человек с чувством локтя

В возрасте 73 лет умер Сергей Иванов — один из ближайших соратников Владимира Путина, проработавший на высшем государственном уровне больше четверти века. Он занимал должности секретаря Совета безопасности РФ, министра обороны, вице-премьера и главы администрации президента, а в середине 2000-х считался одним из возможных преемников господина Путина на посту президента. С госслужбы господин Иванов ушел в феврале 2026-го, уволившись с должности спецпредставителя главы государства по экологии и транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Иванов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Иванов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О смерти Сергея Иванова 26 июня сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ, почетным президентом которой он являлся. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам эту информацию, добавив, что Владимир Путин «глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича» и направил семье телеграмму соболезнований.

Карьерный путь Сергея Иванова практически неотделим от политической биографии Владимира Путина. Они познакомились в ленинградском управлении КГБ, где оба начинали службу в советское время. Позднее господин Путин вспоминал о господине Иванове как о человеке, на которого «можно положиться» и с которым у него есть «чувство локтя». В конце 1990-х, когда Владимир Путин возглавил ФСБ, Сергей Иванов стал его заместителем и руководителем департамента анализа, прогнозирования и стратегического планирования. В ноябре 1999 года он сменил господина Путина на посту секретаря Совбеза, а в марте 2001-го был назначен министром обороны.

Это назначение стало одним из ключевых кадровых решений первого президентского срока Владимира Путина. Господин Иванов стал первым гражданским министром обороны в современной российской истории. Сам он позднее рассказывал, что для знакомства с армейской службой проходил месячную подготовку в Псковской дивизии ВДВ под чужой фамилией в звании лейтенанта. Его работа в Минобороны пришлась на период восстановления армии после кризиса 1990-х и второй чеченской кампании. При нем рос военный бюджет, возобновились масштабные учения, создавались соединения постоянной готовности, увеличивалось денежное довольствие военнослужащих, начался перевод отдельных частей на контрактную основу и сокращение срока службы по призыву до одного года.

Одним из заметных проектов того времени было строительство военно-морской базы в Новороссийске, впоследствии ставшей одним из ключевых пунктов базирования Черноморского флота. В тот же период были сформированы Космические войска как самостоятельный род войск и консолидирован ряд структур под управлением Минобороны. Сам Сергей Иванов отмечал, что в начале 2000-х армия впервые после периода сокращений перешла от режима выживания к планомерному развитию.

Внешнеполитическая риторика министра иногда опережала официальную линию Кремля. Например, на Мюнхенской конференции по безопасности в 2006 году он заявил о праве России наносить превентивные удары по террористическим угрозам за пределами страны.

Это выступление впоследствии рассматривалось как один из ранних сигналов грядущего перехода России к новой внешней политике, провозглашенного Владимиром Путиным годом позже в его знаменитой Мюнхенской речи.

В середине 2000-х Сергей Иванов считался одним из наиболее вероятных преемников президента на выборах-2008 — наряду с другим вице-премьером Дмитрием Медведевым. Однако серьезным ударом по позициям министра, по мнению экспертов, стало дело рядового Андрея Сычева. Скандал 2006 года вокруг дедовщины в Челябинском танковом училище вызвал широкий общественный резонанс.

А в словах господина Иванова о том, что «дедовщина начинается в детском саду», критики увидели попытку снять ответственность с Минобороны, переложив ее на «моральную патологию общества» в целом.

В декабре 2007 года Владимир Путин поддержал выдвижение в президенты Дмитрия Медведева.

Позиции в высшем руководстве страны Сергей Иванов сохранил. В качестве вице-премьера он курировал оборонную промышленность, космическую отрасль, ГЛОНАСС и строительство космодрома Восточный. В 2011 году возглавил администрацию президента, сменив на этом посту Сергея Нарышкина. Именно на период работы господина Иванова в Кремле пришлись массовые послевыборные протесты 2011–2012 годов и события 2014 года, включая «крымскую весну» и начало конфликта на Украине. В 2016 году Сергей Иванов был назначен специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, сохранив — уникальный случай для должности такого уровня — постоянное место в Совете безопасности. В феврале 2026 года ушел с поста спецпредставителя по собственному желанию.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Сергея Иванова. Также соболезнования выразили зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Андрей Белоусов, патриарх Кирилл, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и многие другие.

Депутат Госдумы от «Единой России», генерал-майор авиации в отставке Леонид Ивлев, работавший с Сергеем Ивановым на протяжении многих лет, в беседе с “Ъ” характеризовал его как «умного, тактичного и уважаемого человека», отмечая дисциплинированный и требовательный стиль управления. Высоко оценивали вклад господина Иванова в российскую политику и за рубежом. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в своих мемуарах описывала его как человека, который был «самым надежным каналом связи с Владимиром Путиным» и «никогда не обещал того, чего не мог выполнить».

Дмитрий Сотак, Анастасия Корня