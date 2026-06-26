Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Человек с чувством локтя

Умер Сергей Иванов

В возрасте 73 лет умер Сергей Иванов — один из ближайших соратников Владимира Путина, проработавший на высшем государственном уровне больше четверти века. Он занимал должности секретаря Совета безопасности РФ, министра обороны, вице-премьера и главы администрации президента, а в середине 2000-х считался одним из возможных преемников господина Путина на посту президента. С госслужбы господин Иванов ушел в феврале 2026-го, уволившись с должности спецпредставителя главы государства по экологии и транспорту.

Сергей Иванов

Сергей Иванов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Иванов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О смерти Сергея Иванова 26 июня сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ, почетным президентом которой он являлся. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам эту информацию, добавив, что Владимир Путин «глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича» и направил семье телеграмму соболезнований.

Карьерный путь Сергея Иванова практически неотделим от политической биографии Владимира Путина. Они познакомились в ленинградском управлении КГБ, где оба начинали службу в советское время. Позднее господин Путин вспоминал о господине Иванове как о человеке, на которого «можно положиться» и с которым у него есть «чувство локтя». В конце 1990-х, когда Владимир Путин возглавил ФСБ, Сергей Иванов стал его заместителем и руководителем департамента анализа, прогнозирования и стратегического планирования. В ноябре 1999 года он сменил господина Путина на посту секретаря Совбеза, а в марте 2001-го был назначен министром обороны.

Чем известен Сергей Иванов

Читать далее

Это назначение стало одним из ключевых кадровых решений первого президентского срока Владимира Путина. Господин Иванов стал первым гражданским министром обороны в современной российской истории. Сам он позднее рассказывал, что для знакомства с армейской службой проходил месячную подготовку в Псковской дивизии ВДВ под чужой фамилией в звании лейтенанта. Его работа в Минобороны пришлась на период восстановления армии после кризиса 1990-х и второй чеченской кампании. При нем рос военный бюджет, возобновились масштабные учения, создавались соединения постоянной готовности, увеличивалось денежное довольствие военнослужащих, начался перевод отдельных частей на контрактную основу и сокращение срока службы по призыву до одного года.

Одним из заметных проектов того времени было строительство военно-морской базы в Новороссийске, впоследствии ставшей одним из ключевых пунктов базирования Черноморского флота. В тот же период были сформированы Космические войска как самостоятельный род войск и консолидирован ряд структур под управлением Минобороны. Сам Сергей Иванов отмечал, что в начале 2000-х армия впервые после периода сокращений перешла от режима выживания к планомерному развитию.

Внешнеполитическая риторика министра иногда опережала официальную линию Кремля. Например, на Мюнхенской конференции по безопасности в 2006 году он заявил о праве России наносить превентивные удары по террористическим угрозам за пределами страны.

Это выступление впоследствии рассматривалось как один из ранних сигналов грядущего перехода России к новой внешней политике, провозглашенного Владимиром Путиным годом позже в его знаменитой Мюнхенской речи.

Яркие цитаты Сергея Иванова

Читать далее

В середине 2000-х Сергей Иванов считался одним из наиболее вероятных преемников президента на выборах-2008 — наряду с другим вице-премьером Дмитрием Медведевым. Однако серьезным ударом по позициям министра, по мнению экспертов, стало дело рядового Андрея Сычева. Скандал 2006 года вокруг дедовщины в Челябинском танковом училище вызвал широкий общественный резонанс.

А в словах господина Иванова о том, что «дедовщина начинается в детском саду», критики увидели попытку снять ответственность с Минобороны, переложив ее на «моральную патологию общества» в целом.

В декабре 2007 года Владимир Путин поддержал выдвижение в президенты Дмитрия Медведева.

Позиции в высшем руководстве страны Сергей Иванов сохранил. В качестве вице-премьера он курировал оборонную промышленность, космическую отрасль, ГЛОНАСС и строительство космодрома Восточный. В 2011 году возглавил администрацию президента, сменив на этом посту Сергея Нарышкина. Именно на период работы господина Иванова в Кремле пришлись массовые послевыборные протесты 2011–2012 годов и события 2014 года, включая «крымскую весну» и начало конфликта на Украине. В 2016 году Сергей Иванов был назначен специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, сохранив — уникальный случай для должности такого уровня — постоянное место в Совете безопасности. В феврале 2026 года ушел с поста спецпредставителя по собственному желанию.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Сергея Иванова. Также соболезнования выразили зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Андрей Белоусов, патриарх Кирилл, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и многие другие.

Депутат Госдумы от «Единой России», генерал-майор авиации в отставке Леонид Ивлев, работавший с Сергеем Ивановым на протяжении многих лет, в беседе с “Ъ” характеризовал его как «умного, тактичного и уважаемого человека», отмечая дисциплинированный и требовательный стиль управления. Высоко оценивали вклад господина Иванова в российскую политику и за рубежом. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в своих мемуарах описывала его как человека, который был «самым надежным каналом связи с Владимиром Путиным» и «никогда не обещал того, чего не мог выполнить».

Дмитрий Сотак, Анастасия Корня

Фотогалерея

Каким был Сергей Иванов

Предыдущая фотография
Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филфака Ленинградского государственного университета и военную кафедру при нем, тогда же принят на службу в КГБ СССР. В 1976-1977 году работал в 1-м отделе Управления КГБ по Ленинграду и Ленобласти, в одном подразделении с Владимиром Путиным

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филфака Ленинградского государственного университета и военную кафедру при нем, тогда же принят на службу в КГБ СССР. В 1976-1977 году работал в 1-м отделе Управления КГБ по Ленинграду и Ленобласти, в одном подразделении с Владимиром Путиным

Фото: КГБ / Личный архив Сергея Иванова

Сергей Иванов (в центре) во время службы в армии

Сергей Иванов (в центре) во время службы в армии

Фото: Личный архив Сергея Иванова

С 1991 по 1998 год служил в СВР, в 1998-м назначен замдиректора ФСБ РФ. С 1999 года — секретарь Совбеза РФ. С 2001 по 2007 год занимал пост министра обороны России

С 1991 по 1998 год служил в СВР, в 1998-м назначен замдиректора ФСБ РФ. С 1999 года — секретарь Совбеза РФ. С 2001 по 2007 год занимал пост министра обороны России

Фото: Коммерсантъ / Леонид Якутин  /  купить фото

Слева направо: зампред правительства по социальным вопросам Валентина Матвиенко, зампред правительства по военно-промышленному комплексу Илья Клебанов, министр обороны Сергей Иванов и министр внутренних дел Борис Грызлов на заседании, 2001 год

Слева направо: зампред правительства по социальным вопросам Валентина Матвиенко, зампред правительства по военно-промышленному комплексу Илья Клебанов, министр обороны Сергей Иванов и министр внутренних дел Борис Грызлов на заседании, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военный парад на Красной площади, посвященный 56-ой годовщине Дня Победы, 2001 год

Военный парад на Красной площади, посвященный 56-ой годовщине Дня Победы, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр обороны Сергей Иванов с главнокомандующим ВВС РФ Анатолием Корнуковым, 2001 год

Министр обороны Сергей Иванов с главнокомандующим ВВС РФ Анатолием Корнуковым, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Помощник президента Сергей Ястржембский (слева) и министр обороны Сергей Иванов на чемпионате России по футболу во время матча между командами «Спартак» и ЦСКА, 2002 год

Помощник президента Сергей Ястржембский (слева) и министр обороны Сергей Иванов на чемпионате России по футболу во время матча между командами «Спартак» и ЦСКА, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С президентом РФ Владимиром Путиным во время посещения НПО «Машиностроение», 2002 год

С президентом РФ Владимиром Путиным во время посещения НПО «Машиностроение», 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Посещение 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в подмосковном поселке Калининец, 2003 год

Посещение 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в подмосковном поселке Калининец, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С министром иностранных дел России Игорем Ивановым на открытии выставки «Шарль де Голль» ГИМе, 2003 год

С министром иностранных дел России Игорем Ивановым на открытии выставки «Шарль де Голль» ГИМе, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С замглавы АП Сергеем Приходько на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Кремле, 2003 год

С замглавы АП Сергеем Приходько на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Кремле, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На открытии всероссийской специализированной выставки «Российские производители и снабжение Вооруженных сил», 2003 год

На открытии всероссийской специализированной выставки «Российские производители и снабжение Вооруженных сил», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С президентом РФ Владимиром Путиным на церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата в Москве, 2004 год

С президентом РФ Владимиром Путиным на церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата в Москве, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Слева направо: директор ФСБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Иванов и министр иностранных дел Игорь Иванов в Кремле, 2004 год

Слева направо: директор ФСБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Иванов и министр иностранных дел Игорь Иванов в Кремле, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

На заседании Госдумы, 2004 год

На заседании Госдумы, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В городе Юрге Кемеровской области на встрече с личным составом 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады

В городе Юрге Кемеровской области на встрече с личным составом 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады

Фото: Коммерсантъ / Максим Шипенков

С президентом РФ Владимиром Путиным и главой АП Дмитрием Медведевым на саммите в Братиславе, 2005 год

С президентом РФ Владимиром Путиным и главой АП Дмитрием Медведевым на саммите в Братиславе, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На баскетбольном матче между командами ЦСКА (Москва) и «Тау Керамика» (Испания) в ходе полуфинала Евролиги ULEB, 2005 год

На баскетбольном матче между командами ЦСКА (Москва) и «Тау Керамика» (Испания) в ходе полуфинала Евролиги ULEB, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Испытание нового наплавного понтонного моста на реке Волге, 2005 год

Испытание нового наплавного понтонного моста на реке Волге, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев

Министр обороны России Сергей Иванов (слева) и губернатор Камчатки Михаил Машковцев (в центре) после завершения спасательной операции по подъему батискафа АС-28, 2005 год

Министр обороны России Сергей Иванов (слева) и губернатор Камчатки Михаил Машковцев (в центре) после завершения спасательной операции по подъему батискафа АС-28, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Встреча с президентом России в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, 2005 год

Встреча с президентом России в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Испытание танка Т-90С на полигоне «Старатель», 2005 год

Испытание танка Т-90С на полигоне «Старатель», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын  /  купить фото

Пресс-конференция после встречи с воспитанниками спортивных школ Новосибирской области, 2006 год

Пресс-конференция после встречи с воспитанниками спортивных школ Новосибирской области, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский

Пресс-конференции в Министерстве обороны, 2006 год

Пресс-конференции в Министерстве обороны, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Визит на производственное объединение ОАО «Роствертол». Слева — гендиректор ОАО «Роствертол» Борис Слюсарь. 2006 год

Визит на производственное объединение ОАО «Роствертол». Слева — гендиректор ОАО «Роствертол» Борис Слюсарь. 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

На выставке, посвященной 60-летию победы в Великой Отечественной войне, 2006 год

На выставке, посвященной 60-летию победы в Великой Отечественной войне, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

С президентом Российской футбольной премьер-лиги Евгением Гинером на церемонии вручения Кубка за победу в Чемпионате России футбольной команде ЦСКА, 2006 год

С президентом Российской футбольной премьер-лиги Евгением Гинером на церемонии вручения Кубка за победу в Чемпионате России футбольной команде ЦСКА, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году Сергей Иванов стал зампредом правительства по вопросам военной промышленности. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента &lt;br>На фото: церемония открытия Международного форума по нанотехнологиям Rusnanotech 2010 в ЦВК «Экспоцентр», 2010 год

В 2008 году Сергей Иванов стал зампредом правительства по вопросам военной промышленности. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента
На фото: церемония открытия Международного форума по нанотехнологиям Rusnanotech 2010 в ЦВК «Экспоцентр», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: председатель Госдумы Сергей Нарышкин, министр обороны Анатолий Сердюков, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и руководитель АП Сергей Иванов на церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата, 2012 год

Слева направо: председатель Госдумы Сергей Нарышкин, министр обороны Анатолий Сердюков, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и руководитель АП Сергей Иванов на церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памелой Андерсон в Кремле, 2015 год

С членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памелой Андерсон в Кремле, 2015 год

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

С 2016 по февраль 2026 года Сергей Иванов занимал должность специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта &lt;br>На фото: на благотворительном матче по баскетболу, организованном благотворительным фондом «ШАГ ВМЕСТЕ», 2017 год

С 2016 по февраль 2026 года Сергей Иванов занимал должность специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
На фото: на благотворительном матче по баскетболу, организованном благотворительным фондом «ШАГ ВМЕСТЕ», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Во время интервью, 2018 год

Во время интервью, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

На церемонии открытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», 2019 год

На церемонии открытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 33

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филфака Ленинградского государственного университета и военную кафедру при нем, тогда же принят на службу в КГБ СССР. В 1976-1977 году работал в 1-м отделе Управления КГБ по Ленинграду и Ленобласти, в одном подразделении с Владимиром Путиным

Фото: КГБ / Личный архив Сергея Иванова

Сергей Иванов (в центре) во время службы в армии

Фото: Личный архив Сергея Иванова

С 1991 по 1998 год служил в СВР, в 1998-м назначен замдиректора ФСБ РФ. С 1999 года — секретарь Совбеза РФ. С 2001 по 2007 год занимал пост министра обороны России

Фото: Коммерсантъ / Леонид Якутин  /  купить фото

Слева направо: зампред правительства по социальным вопросам Валентина Матвиенко, зампред правительства по военно-промышленному комплексу Илья Клебанов, министр обороны Сергей Иванов и министр внутренних дел Борис Грызлов на заседании, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военный парад на Красной площади, посвященный 56-ой годовщине Дня Победы, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр обороны Сергей Иванов с главнокомандующим ВВС РФ Анатолием Корнуковым, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Помощник президента Сергей Ястржембский (слева) и министр обороны Сергей Иванов на чемпионате России по футболу во время матча между командами «Спартак» и ЦСКА, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С президентом РФ Владимиром Путиным во время посещения НПО «Машиностроение», 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Посещение 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в подмосковном поселке Калининец, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С министром иностранных дел России Игорем Ивановым на открытии выставки «Шарль де Голль» ГИМе, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

С замглавы АП Сергеем Приходько на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Кремле, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На открытии всероссийской специализированной выставки «Российские производители и снабжение Вооруженных сил», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С президентом РФ Владимиром Путиным на церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата в Москве, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Слева направо: директор ФСБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Иванов и министр иностранных дел Игорь Иванов в Кремле, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

На заседании Госдумы, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В городе Юрге Кемеровской области на встрече с личным составом 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады

Фото: Коммерсантъ / Максим Шипенков

С президентом РФ Владимиром Путиным и главой АП Дмитрием Медведевым на саммите в Братиславе, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На баскетбольном матче между командами ЦСКА (Москва) и «Тау Керамика» (Испания) в ходе полуфинала Евролиги ULEB, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Испытание нового наплавного понтонного моста на реке Волге, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев

Министр обороны России Сергей Иванов (слева) и губернатор Камчатки Михаил Машковцев (в центре) после завершения спасательной операции по подъему батискафа АС-28, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Встреча с президентом России в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Испытание танка Т-90С на полигоне «Старатель», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын  /  купить фото

Пресс-конференция после встречи с воспитанниками спортивных школ Новосибирской области, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский

Пресс-конференции в Министерстве обороны, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Визит на производственное объединение ОАО «Роствертол». Слева — гендиректор ОАО «Роствертол» Борис Слюсарь. 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

На выставке, посвященной 60-летию победы в Великой Отечественной войне, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

С президентом Российской футбольной премьер-лиги Евгением Гинером на церемонии вручения Кубка за победу в Чемпионате России футбольной команде ЦСКА, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году Сергей Иванов стал зампредом правительства по вопросам военной промышленности. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента
На фото: церемония открытия Международного форума по нанотехнологиям Rusnanotech 2010 в ЦВК «Экспоцентр», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: председатель Госдумы Сергей Нарышкин, министр обороны Анатолий Сердюков, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и руководитель АП Сергей Иванов на церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памелой Андерсон в Кремле, 2015 год

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

С 2016 по февраль 2026 года Сергей Иванов занимал должность специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
На фото: на благотворительном матче по баскетболу, организованном благотворительным фондом «ШАГ ВМЕСТЕ», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Во время интервью, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

На церемонии открытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд