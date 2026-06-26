Владимир Путин выразил соболезнования близким Сергея Иванова

Президент России Владимир Путин направил близким Сергея Иванова телеграмму с соболезнованиями. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Господин Иванов умер 26 июня на 74-м году жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Иванов и Владимир Путин, 2016 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Иванов и Владимир Путин, 2016 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы с глубоким прискорбием сообщаем что сегодня ушел из жизни Сергей Борисович Иванов. Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», — сообщил Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Сергей Иванов занимал пост министра обороны России с 2001 по 2007 год. В мае 2008-го стал зампредом правительства по вопросам военной промышленности. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента. С августа 2016-го по февраль 2026 года был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.