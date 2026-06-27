Иран обвинил США в «вопиющем нарушении» мирного соглашения
МИД Ирана прокомментировал вчерашнюю атаку США по иранской территории. В министерстве назвали это «вопиющим нарушением» мирного соглашения.
«Эти жестокие атаки, направленные против иранских объектов береговой разведки, являются вопиющим нарушением (меморандума по прекращению войны.— "Ъ")»,— сказано в заявлении иранского МИДа (цитата по AFP).
26 июня вооруженные силы США атаковали иранские склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции. Вашингтон назвал это «мощным ответом на вчерашнюю атаку против коммерческого судна, следовавшего через Ормузский пролив». Иран в ответ обстрелял позиции американских войск на Ближнем Востоке.
О развитии военного конфликта — в материале «Ъ» «Соседям Ирана дали успокоительное».
Эскалация между США и Ираном происходит на фоне продолжающихся переговоров по проекту мирного меморандума, целью которого является прекращение военных действий и снятие морской блокады с Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива. Иран опубликовал черновик такого соглашения, где говорится о выводе американских войск с Ближнего Востока и снятии морской блокады иранских портов. Однако Белый дом назвал эту версию «полностью сфабрикованной», а президент США Дональд Трамп пригрозил ударом Оману, если тот присоединится к иранскому предложению о совместном управлении проливом.
Напряженность между Ираном и США сохраняется длительное время, при этом Соединенные Штаты обвиняют Иран в провоцировании дружественных стран и вводят санкции. Иран, в свою очередь, выражает готовность к самообороне и считает свои действия ответом на американские бомбардировки и угрозы. Умножение атак США на иранские объекты и ответный обстрел американских позиций Ираном продолжают этот цикл эскалации.