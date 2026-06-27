Иран обвинил США в «вопиющем нарушении» мирного соглашения

Составлено ИИ-Ассистентъ

Эскалация между США и Ираном происходит на фоне продолжающихся переговоров по проекту мирного меморандума, целью которого является прекращение военных действий и снятие морской блокады с Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива. Иран опубликовал черновик такого соглашения, где говорится о выводе американских войск с Ближнего Востока и снятии морской блокады иранских портов. Однако Белый дом назвал эту версию «полностью сфабрикованной», а президент США Дональд Трамп пригрозил ударом Оману, если тот присоединится к иранскому предложению о совместном управлении проливом.

Напряженность между Ираном и США сохраняется длительное время, при этом Соединенные Штаты обвиняют Иран в провоцировании дружественных стран и вводят санкции. Иран, в свою очередь, выражает готовность к самообороне и считает свои действия ответом на американские бомбардировки и угрозы. Умножение атак США на иранские объекты и ответный обстрел американских позиций Ираном продолжают этот цикл эскалации.