Миронов: президент Путин наблюдает продвижение ВС РФ в зоне СВО по домам

Президент России Владимир Путин «погружен, все знает» о положении дел в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и «знает название каждого населенного пункта, деревни», рассказал председатель «Справедливой России», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов в ходе общения с представителями жилищного актива Свердловской области в Екатеринбурге. Политика возмутило, что у некоторых бойцов возникает ощущение, что глава государства «не знает, что вообще происходит на фронтах».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Миронов пояснил, что убедился в погруженности президента в ситуацию в день встречи руководителей партийных фракций в Госдуме с президентом в сентябре 2025 года. «Вдруг он зовет всех нас. Смотрю, у него новый кабинет, я там никогда не был, не его основной. У него огромный пульт, он садится, вызывает Белоусова, Герасимова, Бортникова и полтора часа с ними говорит, специально, чтобы мы слышали. Меня поразило, он говорит: "слушайте, а вчера вот крайний дом не могли взять, взяли его все-таки? Взяли". Если что-то не решается, значит, есть какие-то ограничения»,— подчеркнул лидер «Справедливой России».

Сергей Миронов начал официальный визит в Екатеринбург 26 июня. За день он встретился с губернатором Денисом Паслером и полпредом президента на Урале Артемом Жогой, возложил цветы к мемориалу «Черный тюльпан» и поговорил с ветеранами боевых действий, осмотрел производство высокотехнологичного хирургического оборудования холдинга «Фотек», прочитал лекцию в УрГЮУ и обсудил новые законы в сфере ЖКХ с представителями жилищного актива, побывал в Березовой роще в Академическом районе. В субботу, 27 июня, господин Миронов планирует нанести визит в Верхнюю Пышму.

Василий Алексеев