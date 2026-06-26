Лидер «Справедливой России» прилетел в Екатеринбург

Председатель «Справедливой России», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов прибыл в Екатеринбург. Рабочий визит в Свердловскую область политик начал с возложения цветов к мемориалу «Черный тюльпан» и со встречи с ветеранами боевых действий, передает корреспондент «Ъ-Урал».

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В течение дня господин Миронов намерен встретиться с губернатором Денисом Паслером и полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой, осмотреть производство высокотехнологичного хирургического оборудования холдинга «Фотек», прочитать лекцию в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) и обсудить новые законы в сфере ЖКХ с представителями жилищного актива Свердловской области.

В последний раз Сергей Миронов посещал Екатеринбург с рабочим визитом в мае 2021 года, перед выборами в Госдуму VIII созыва. В рамках поездки он встретился с губернатором Евгением Куйвашевым (возглавлял регион в 2012-2025 годах), поговорил со студентами Уральского государственного горного университета (УГГУ) и проверил работу партийного Центра защиты прав граждан.

«Справедливая Россия» была создана в 2006 году на основе партии «Родина», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров, ее председателем был избран Сергей Миронов — председатель Совета федерации РФ в 2001-2011 годах. Сегодня интересы партии в Госдуме представляют 27 парламентариев, в заксобрании Свердловской области — четыре, в думе Екатеринбурга — один депутат.

Визиту Сергея Миронова предшествовали поездки в Екатеринбург двух других партийных лидеров с начала 2026 года — Дмитрия Медведева («Единая Россия») и Леонида Слуцкого (ЛДПР). Господин Медведев в феврале собрал в кампусе Уральского федерального университета (УрФУ) около 300 влиятельнейших партийцев со всех шести регионов УрФО, чтобы представить итоги реализации народной программы «Единой России» от 2021 года в промышленной сфере и обозначить задачи нового документа, рассчитанного до 2031 года. Он подчеркнул, что в него войдет сокращение «существенного отставания» страны в сфере развития микроэлектроники и массовое трудоустройство ветеранов СВО на предприятия.

Леонид Слуцкий нанес визит в Екатеринбург спустя две недели после поездки Дмитрия Медведева в город. Глава либерал-демократов призвал ужесточить наказание в отношении наркодилеров «вплоть до высшей меры», ввести в стране День инженера и распространить на всю Россию опыт Свердловской области в инклюзивном образовании. Он заверил, что ЛДПР отказалась от «примитивного голосования против бюджета и еще чего-либо» и пообещал убедить правительство РФ принять нужные решения.

Василий Алексеев