CNN: США не собираются возобновлять бои после удара по Ирану

Очередные американские удары по Ирану пока не означают возобновления полномасштабных боевых действий со стороны США. Об этом телеканалу CNN заявил неназванный американский чиновник.

Вчера американская авиация ударила по складам дронов, ракет и радарам КСИР. В Центральном командовании США назвали этом ответом на обстрел торгового судна со стороны Ирана. В Корпусе стражей исламской революции пообещали «быстро и решительно» ответить на произошедшее.

Сейчас между США и Ираном действует перемирие. 18 июня стороны подписали меморандум о завершении конфликта, 21 июня в Швейцарии прошли прямые переговоры, которые стороны называли успешными.

Подробности — в материале «Ъ» «Туман переговоров».