Туман переговоров

Делегации США и Ирана 21 июня в Швейцарии провели прямые переговоры о завершении конфликта на Ближнем Востоке. Несмотря на заявления сторон о стремлении к долгосрочному урегулированию, дипломатический процесс сопряжен с многими рисками и может быть сорван. Приоритетами США остаются открытие Ормузского пролива и контроль над иранской ядерной программой. Для Ирана главное — избавиться от санкций, что даст ему возможность приступить к восстановлению экономики и военного потенциала. Поиски компромисса осложняются позицией Корпуса стражей исламской революции (КСИР), считающего, что Иран может одержать победу в войне, и толкающего под локоть политическое руководство страны, стремящееся к миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иранская делегация отказалась принять участие в запланированном рукопожатии и совместной фотосессии с делегацией США (в центре — глава МИД Ирана Аббас Аракчи)

Фото: URS FLUEELER / Pool / Reuters Иранская делегация отказалась принять участие в запланированном рукопожатии и совместной фотосессии с делегацией США (в центре — глава МИД Ирана Аббас Аракчи)

Фото: URS FLUEELER / Pool / Reuters

Открывшиеся в швейцарском Бюргенштоке переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана и Катара называют «техническими консультациями», которые определят готовность сторон к окончательной мирной сделке после подписания 18 июня Исламабадского меморандума о перемирии.

Американскую делегацию в Бюргенштоке возглавлял вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также вошли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

В составе иранской переговорной команды, возглавляемой спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом, в Бюргеншток прилетели глава МИДа Аббас Аракчи, заместитель председателя Совета безопасности Али Багери Кани и председатель Центробанка Абдольнасер Хеммати.

Несмотря на окружающую переговоры плотную завесу секретности, состав делегаций и заявления сторон свидетельствуют об их обоюдном стремлении найти способ избежать очередного дипломатического фальстарта.

Как сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, военные действия против Ирана по-прежнему на столе как один из возможных сценариев, однако Вашингтон хочет дать Тегерану шанс договориться об условиях завершения конфликта.

«Мы говорим: мы возьмем паузу, откроем проливы, ослабим давление на мировую экономику, снизим цены на энергоносители и посмотрим, действительно ли эта группа иранцев, управляющая страной, хочет действовать иначе, как они говорят. Давайте дадим им такую возможность. Если у них получится, отлично, а если нет, мы всегда можем вернуться к другим вариантам»,— заявил Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CBN News.

Сам президент Трамп, который на прошлой неделе подписал в дистанционном формате с президентом Ирана Масудом Пезешкианом Исламабадский меморандум о перемирии, накануне переговоров в Бюргенштоке был вынужден признать, что договариваться с Тегераном его вынудило пришедшее к нему понимание невозможности добиться своих целей путем продолжения массированных ударов по Исламской Республике. «Единственный способ действовать еще жестче — это зайти туда еще на две или три недели и продолжать бомбить их к чертям. Верно? Но что это нам даст? Ормузский пролив не будет открыт»,— заявил Трамп 19 июня в интервью порталу Axios.

Приоритетами для американской стороны, помимо полного восстановления судоходства в Ормузском проливе, остается достижение договоренности о выполнении Тегераном записанного в Исламабадском меморандуме обязательства не стремиться к обладанию ядерным оружием. Окончательно закрыть проблему иранской ядерной программы, как предполагается, стороны должны путем подписания отдельного соглашения.

При этом на переговорах в Швейцарии иранская сторона по-иному расставляет акценты, называя одним из приоритетных для себя вопрос о снятии санкций и размораживании иранских активов. Как считают иранские сторонники переговоров в руководстве страны, это смягчит остроту экономического, социального и гуманитарного кризиса в Исламской Республике и в перспективе откроет путь к восстановлению делового сотрудничества с США и их союзниками.

Как сообщила накануне переговоров газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, чтобы стимулировать интерес Тегерана к переговорам, в качестве «дипломатического пряника» США прорабатывают совместно с Катаром план размораживания $6 млрд иранских активов для использования этих средств на гуманитарные нужды страны.

Уже после публикации The Wall Street Journal в день начала переговоров в Швейцарии президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о том, что в позиции США по вопросу замороженных активов страны якобы произошел «поворот на 180 градусов» и «права иранского народа будет невозможно игнорировать».

Второе ключевое требование иранской стороны — неукоснительное соблюдение договоренностей о соблюдении перемирия в Ливане и «на остальных фронтах».

Жесткие заявления Тегерана свидетельствуют о том, что Иран оставляет за собой право в любой момент приостановить свое участие в переговорном процессе с США или и вовсе хлопнуть дверью, если Израиль возобновит боевые действия в Ливане вопреки Исламабадскому меморандуму, который, впрочем, Израиль не подписывал.

Переговоры в Швейцарии оказались на грани срыва в конце прошлой недели, после того как уже после подписания американо-иранского меморандума Армия обороны Израиля нанесла серию авиаударов по ряду объектов на юге Ливана и в долине Бекаа, в результате которых погибли по меньшей мере 20 человек.

«Хотя Иран выполнял свои обязательства, другая сторона была обязана добиться от сионистского режима прекращения огня в Ливане, однако, проявив бездействие в этом вопросе, она прямо нарушила достигнутые договоренности. Нарушение первого пункта ставит под сомнение все соглашение в целом, и если другая сторона немедленно не примет необходимые меры, то все договоренности окажутся под серьезной угрозой»,— заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Как сообщил 20 июня 12-й канал телевидения Израиля, по приказу премьера Нетаньяху действующие в Ливане израильские войска уже получили приказ прекратить огонь против отрядов проиранской группировки «Хезболлы». Однако израильская армия продолжает удерживать в Южном Ливане занятые ею позиции вдоль так называемой желтой линии. При этом достигнутое ценой огромных усилий перемирие между Израилем и «Хезболлой» может быть нарушено в любую минуту.

Как сообщило агентство IRNA, комментируя эту ситуацию, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что «любое нарушение обязательств, закрепленных в меморандуме, ляжет на США», и предупредил о последствиях такого шага.

Спровоцировать новую вспышку конфликта в Ливане может не только израильская сторона, но и сторонники продолжения конфликта с США, которые обладают огромным влиянием в Иране и контролируют «Хезболлу».

Поиски компромисса между Вашингтоном и Тегераном осложняются в первую очередь позицией КСИР, считающего, что Иран может одержать победу в войне с США, и толкающего под локоть политическое руководство страны, стремящееся к долгосрочному урегулированию.

Еще один осложняющий переговоры фактор — глубокое недоверие и недружелюбное отношение иранцев к американской стороне. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что иранская делегация отказалась принять участие в запланированном рукопожатии и совместной фотосессии с делегацией США. Впрочем, отчасти это может быть воспринято и как нежелание иранских переговорщиков подвергнуться на родине критике за заигрывание с врагом.

Сергей Строкань