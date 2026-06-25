КСИР выступил против пропуска судов через несогласованные маршруты в Ормузском проливе

Безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, официально утвержденным властями Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Он назвал любые альтернативные маршруты передвижения «неприемлемыми и крайне опасными».

КСИР отреагировал на вчерашнее заявление международной морской организации (IMO) ООН о том, что суда стали проходить через Ормузский пролив по плану эвакуации моряков, застрявших в Персидском заливе. По данным КСИР, «некоторые власти» объявили о новом маршруте для судов через Ормузский пролив «без предварительного уведомления или координации» с Ираном.

«Движение судов за пределами указанных маршрутов запрещено, и мы предупреждаем о недопустимости такого движения»,— заявили в КСИР (цитата по Press TV).

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, открытие Ормузского пролива было одним из пунктов документа. 21 июня глава МИД страны-посредника Пакистана Исхак Дар сообщил, что Иран 60 дней не будет взимать транзитные пошлины с судов, проходящих через пролив. Президент США Дональд Трамп считает взимание пошлин неприемлемым.

Подробности — в материале «Ъ» «Туман переговоров».