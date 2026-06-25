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КСИР выступил против пропуска судов через несогласованные маршруты в Ормузском проливе

Безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, официально утвержденным властями Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Он назвал любые альтернативные маршруты передвижения «неприемлемыми и крайне опасными».

КСИР отреагировал на вчерашнее заявление международной морской организации (IMO) ООН о том, что суда стали проходить через Ормузский пролив по плану эвакуации моряков, застрявших в Персидском заливе. По данным КСИР, «некоторые власти» объявили о новом маршруте для судов через Ормузский пролив «без предварительного уведомления или координации» с Ираном.

«Движение судов за пределами указанных маршрутов запрещено, и мы предупреждаем о недопустимости такого движения»,— заявили в КСИР (цитата по Press TV).

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, открытие Ормузского пролива было одним из пунктов документа. 21 июня глава МИД страны-посредника Пакистана Исхак Дар сообщил, что Иран 60 дней не будет взимать транзитные пошлины с судов, проходящих через пролив. Президент США Дональд Трамп считает взимание пошлин неприемлемым.

Подробности — в материале «Ъ» «Туман переговоров».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об официальных маршрутах движения судов через Ормузский пролив является продолжением политики Ирана по ужесточению контроля над этим стратегически важным водным путём. С начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года, Тегеран фактически заблокировал пролив, который является ключевым маршрутом для поставок нефти и СПГ из Персидского залива. Иран объявил о запрете передвижения через пролив, угрожая атаковать любые суда, пытающиеся пройти без разрешения.

В ходе конфликта Иран в одностороннем порядке начал взимать плату за проход судов и ограничил количество проходящих танкеров. Хотя США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, одним из пунктов которого было открытие Ормузского пролива, многие детали урегулирования ещё предстоит уточнить. Власти США ожидают, что пролив останется открытым для бесплатного прохода на длительный срок, но Иран заявляет о своем праве регулировать судоходство и взимать плату за "морские услуги" совместно с Оманом.

Тегеран также установил систему регулирования судоходства, разделив государства на "дружественные" (для которых проход свободен), "нейтральные" (с платой за пошлины) и "враждебные" (для которых проход запрещён). Нестабильность в Ормузском проливе и попытки Ирана установить полный контроль над ним вызывают беспокойство у мирового сообщества, поскольку это может привести к дальнейшему росту цен на нефть и газ, а также затянуть урегулирование конфликта в регионе, влияя на мировую экономику. Для стран Персидского залива, экспортирующих нефть, и стран-потребителей энергии в Европе и Азии постоянный контроль Ирана над водным путём вызывает особую тревогу.

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