КСИР выступил против пропуска судов через несогласованные маршруты в Ормузском проливе
Безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, официально утвержденным властями Ирана, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Он назвал любые альтернативные маршруты передвижения «неприемлемыми и крайне опасными».
КСИР отреагировал на вчерашнее заявление международной морской организации (IMO) ООН о том, что суда стали проходить через Ормузский пролив по плану эвакуации моряков, застрявших в Персидском заливе. По данным КСИР, «некоторые власти» объявили о новом маршруте для судов через Ормузский пролив «без предварительного уведомления или координации» с Ираном.
«Движение судов за пределами указанных маршрутов запрещено, и мы предупреждаем о недопустимости такого движения»,— заявили в КСИР (цитата по Press TV).
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, открытие Ормузского пролива было одним из пунктов документа. 21 июня глава МИД страны-посредника Пакистана Исхак Дар сообщил, что Иран 60 дней не будет взимать транзитные пошлины с судов, проходящих через пролив. Президент США Дональд Трамп считает взимание пошлин неприемлемым.
Подробности — в материале «Ъ» «Туман переговоров».
Заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об официальных маршрутах движения судов через Ормузский пролив является продолжением политики Ирана по ужесточению контроля над этим стратегически важным водным путём. С начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года, Тегеран фактически заблокировал пролив, который является ключевым маршрутом для поставок нефти и СПГ из Персидского залива. Иран объявил о запрете передвижения через пролив, угрожая атаковать любые суда, пытающиеся пройти без разрешения.
В ходе конфликта Иран в одностороннем порядке начал взимать плату за проход судов и ограничил количество проходящих танкеров. Хотя США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, одним из пунктов которого было открытие Ормузского пролива, многие детали урегулирования ещё предстоит уточнить. Власти США ожидают, что пролив останется открытым для бесплатного прохода на длительный срок, но Иран заявляет о своем праве регулировать судоходство и взимать плату за "морские услуги" совместно с Оманом.
Тегеран также установил систему регулирования судоходства, разделив государства на "дружественные" (для которых проход свободен), "нейтральные" (с платой за пошлины) и "враждебные" (для которых проход запрещён). Нестабильность в Ормузском проливе и попытки Ирана установить полный контроль над ним вызывают беспокойство у мирового сообщества, поскольку это может привести к дальнейшему росту цен на нефть и газ, а также затянуть урегулирование конфликта в регионе, влияя на мировую экономику. Для стран Персидского залива, экспортирующих нефть, и стран-потребителей энергии в Европе и Азии постоянный контроль Ирана над водным путём вызывает особую тревогу.