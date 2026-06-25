ООН приостановила эвакуацию моряков из Ормузского пролива после атаки на судно
Международная морская организация ООН приостановила операцию по эвакуации моряков из Ормузского пролива. Решение связано с атакой на судно в Оманском заливе 25 июня, сообщила пресс-служба организации.
Подробности об атаке не приводятся. По данным ООН, атакованное судно следовало по маршруту эвакуации из Ормузского пролива.
Эвакуация началась 23 июня в сотрудничестве с Ираном, Оманом, США и другими странами. За это время было эвакуировано несколько судов. По данным ООН, на судах в Ормузском проливе остаются 11 тыс. моряков.
18 июня вступило в силу мирное соглашение Ирана и США. Одним из пунктов меморандума стало свободное судоходство через Ормузский пролив. При этом суда по-прежнему избегают центральной части водного коридора и предпочитают держаться оманской стороны пролива, пишет Reuters.
Ормузский пролив является стратегически важной морской артерией, соединяющей Персидский и Оманский заливы, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти, СПГ и других товаров. Навигация в нем неоднократно прерывалась из-за конфликтов на Ближнем Востоке. Так, после начала военной операции США и Израиля в конце февраля иранская сторона фактически блокировала пролив, отзывая разрешения на проход торговых судов или даже угрожая атаковать их.
В течение 2026 года ситуация в проливе оставалась напряженной. Иран несколько раз закрывал пролив и вводил сборы за проход, например, $2 млн за танкер или $1 в биткоинах за баррель нефти. В ответ на это США вводили морскую блокаду и даже ударяли по иранским объектам. На фоне блокировок и атак ряд стран и организаций, включая ООН, предлагали свои меры для обеспечения безопасности судоходства. Так, НАТО обсуждало возможность участия военных кораблей альянса, а Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал к дипломатическому разрешению конфликта и возобновлению движения. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало, что полное восстановление экспорта через пролив потребует разминирования и займёт несколько месяцев. На момент инцидента 25 июня в проливе могли находиться до 11 тысяч моряков.