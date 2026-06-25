ООН приостановила эвакуацию моряков из Ормузского пролива после атаки на судно

Международная морская организация ООН приостановила операцию по эвакуации моряков из Ормузского пролива. Решение связано с атакой на судно в Оманском заливе 25 июня, сообщила пресс-служба организации.

Подробности об атаке не приводятся. По данным ООН, атакованное судно следовало по маршруту эвакуации из Ормузского пролива.

Эвакуация началась 23 июня в сотрудничестве с Ираном, Оманом, США и другими странами. За это время было эвакуировано несколько судов. По данным ООН, на судах в Ормузском проливе остаются 11 тыс. моряков.

18 июня вступило в силу мирное соглашение Ирана и США. Одним из пунктов меморандума стало свободное судоходство через Ормузский пролив. При этом суда по-прежнему избегают центральной части водного коридора и предпочитают держаться оманской стороны пролива, пишет Reuters.