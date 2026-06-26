Путин запретил депортировать служивших в армии России иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий депортацию иностранцев, которые служили в российской армии или участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных сил России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Закон также предполагает, что служившим в российской армии иностранцам нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу в России.

Ранее Владимир Путин запретил экстрадицию и административное выдворение иностранцев, служивших в Вооруженных силах России или участвовавших в специальной военной операции.

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