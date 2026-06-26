Путин запретил депортировать служивших в армии России иностранцев
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий депортацию иностранцев, которые служили в российской армии или участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных сил России.
Фото: пресс-служба президента РФ
Закон также предполагает, что служившим в российской армии иностранцам нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу в России.
Ранее Владимир Путин запретил экстрадицию и административное выдворение иностранцев, служивших в Вооруженных силах России или участвовавших в специальной военной операции.
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Подписание нового закона является развитием серии инициатив, направленных на регулирование статуса иностранцев, служащих или служивших в российских вооруженных силах. В марте 2026 года уже были приняты законы, запрещающие экстрадицию и административное выдворение таких лиц, а также вводящие вместо высылки штрафы и обязательные работы за административные правонарушения.
Эти меры включали также защиту иностранцев-военнослужащих от запрета на въезд в Россию, депортации и реадмиссии. Госдума в феврале 2026 года приняла пакет законопроектов, предусматривающих эти льготы. Ранее, в ноябре 2025 года, правительство России внесло в Госдуму законопроекты, расширяющие эти правила на иностранцев без гражданства, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, и предусматривающие невозможность сокращения срока временного пребывания или аннулирования разрешений на временное проживание для этой категории лиц. В апреле 2024 года тогдашний депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что власти Молдавии и Сербии добиваются депортации своих граждан, участвовавших в СВО на стороне России, которым на родине грозило уголовное преследование.