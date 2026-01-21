Россия СВОих не выдает

Госдума 21 января приняла в первом чтении три правительственных законопроекта о запрете на депортацию, административное выдворение и выдачу другим государствам иностранцев, проходивших военную службу в российских подразделениях и принимавших участие в боевых действиях. По мнению авторов, это поможет таким гражданам избежать уголовного преследования на родине.

Правительство предложило внести поправки в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан», а также в Административный (КоАП) и Уголовно-процессуальный (УПК) кодексы. Новеллы вводят запрет на выдачу для уголовного преследования иностранцев, проходящих или проходивших службу в вооруженных силах РФ, запрещается также их принудительная высылка. Административное выдворение предусматривается по целому ряду статей КоАП — например, за нарушение правил трудоустройства или пребывания на территории России.

Вместо этого кабмин предлагает ввести штрафы от 1 тыс. до 50 тыс. руб. или назначать нарушителям обязательные работы на срок до 200 часов.

Фактический запрет на высылку иностранцев, заключивших контракт «о прохождении военной службы в вооруженных силах РФ или воинских формированиях», действует еще с 1 января прошлого года на основании указа президента №1126. Правительство же решило закрепить эти нормы законодательно.

Замминистра юстиции Елена Ардабьева, рассказывая депутатам о сути законопроектов, объяснила их актуальность тем, что при перемещении таких граждан на территорию иностранного государства «возникает риск их необоснованного уголовного преследования» за участие в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ. «Такие случаи есть, мы о них знаем»,— отметила чиновница. Она также напомнила об уже принятом федеральном конституционном законе, который «закрепил юридическую ничтожность актов антироссийских структур» и позволяет дать дополнительные гарантии иностранцам, участвующим в специальной военной операции (СВО).

Выступавший от комитета Думы по делам СНГ Александр Бородай («Единая Россия») признался, что «давно не выходил на трибуну с таким хорошим чувством».

Он пояснил, что речь в принимаемых законопроектах идет о добровольцах, «не гражданах РФ, но наших людях по духу, неважно, какой национальности — русские или нерусские, казахи, прибалты, киргизы, кто угодно, молдаване, итальянцы, испанцы, французы и аргентинцы, которые приехали в Россию с 2014 года и воевали на нашей стороне».

По словам депутата, десять лет назад таких людей, если они нарушали паспортный режим, «хватали наши же собственные суды», после чего их выдавали, например, на Украину, где их «ждала мучительная смерть». Также он попенял «дружественным в кавычках странам», где за участие в СВО дают 18 лет тюрьмы. В частности, подобные случаи имели место в Казахстане, сообщил господин Бородай и напоследок упрекнул Минюст за то, что тот долго тянул с разработкой этих проектов.

Нина Останина (КПРФ) уточнила, распространятся ли новые нормы на тех, кто уже уволен с военной службы и мог «совершить какие-то преступления». Елена Ардабьева подтвердила, что в отношении преступников не смогут быть приняты миграционные решения и они будут отбывать наказание в России. «Мы их не оставим безнаказанными»,— заверила замминистра.

Владимира Плякина («Новые люди») интересовало, каким образом введение альтернативного наказания в виде штрафа будет «способствовать минимизации рецидива административных правонарушений в сравнении с выдворением». Госпожа Ардабьева вновь пообещала, что к рецидивистам будут применяться «другие меры административного воздействия». А небольшой размер штрафов, по ее словам, обусловлен тем, что авторы проекта принимали во внимание «социально значимый характер деятельности» таких граждан.

В итоге все законопроекты были одобрены единодушно: поправки к УПК получили 416 голосов, а два других документа — по 415.

Ксения Веретенникова