Путин запретил выдворять из России служивших по контракту иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым запрещается административное выдворение из страны иностранцев, которые служили в вооруженных силах. Глава государства постановил оставить в качестве наказания штрафы и обязательные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно закону, выдворять не будут иностранцев и лиц без гражданства, которые проходили военную службу по контракту и участвовали в боевых действиях на стороне России. Для этой категории лиц будут действовать штрафы «в пределах санкции применяемой статьи» либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Также за административные правонарушения иностранцев и лиц без гражданства не будут пускать в места проведения соревнований на срок от года до семи лет. Изменения вносятся в статьи 3.10 и 4.1 КоАП.

Госдума в феврале приняла пакет законопроектов, запрещающих выдворять, депортировать и выдавать для уголовного преследования иностранцев, воевавших на стороне России. Депутаты одобрили введение штрафов для иностранцев вместо высылки, защиту их от запрета на въезд в Россию, а также от угрозы депортации и реадмиссии.

Подробности — в публикации «Ъ» «Россия СВОих не выдает».