Летний «Архыз»: активный отдых и максимум развлечений для детей и взрослых

Курорт анонсировал программу летнего отдыха

Фото: пресс-службы курорта "Архыз"

Всесезонный горный курорт «Архыз» подготовил масштабную и разнообразную летнюю программу. Гостям будут доступны маршруты для экологического туризма, семейные развлекательные зоны и трассы для экстремального спорта. Активности рассчитаны на посетителей всех возрастов.

Спорт, музыка и космос

В летний сезон на курорте особое внимание уделяется разнообразным мероприятиям — развлекательным, культурным и спортивным. 24 и 25 июля здесь впервые состоится этап Чемпионата России по ралли под названием «Кавказ-2026». Это событие станет захватывающим началом летнего сезона.

С 12 по 26 августа на курорте«Архыз» пройдет V юбилейный Фестиваль музыки и науки под названием «Выше звука». Это масштабное событие, которое включает в себя разнообразные мероприятия: концерты симфонической музыки, мастер-классы и лекции, которые будут проводиться не только на курорте «Архыз», но и в других культурных центрах республики.

В середине августа гости курорта «Архыз» смогут наблюдать за звездопадом Персеид (один из самых известных и ярких метеорных потоков). Увидеть это космическое явление можно будет прямо в кемпингах курорта, расположенных на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

Кроме того, гости могут заказать уникальные астрономические экскурсии в Специальную Астрофизическую обсерваторию РАН, которая находится в 30 км от «Архыза».

Фото: пресс-службы курорта "Архыз"

Экотуризм и треккинг

Курорт разработал специальные летние тарифы для любителей горных прогулок, включающие многодневное использование канатных дорог. Эти выгодные предложения дают возможность гостям посетить экотропы, протяженность которых превышает 44 километра, и насладиться походами на протяжении двух или трех дней подряд. В стоимость тарифов уже включен прокат трекинговых палок.

Для любителей горных походов, желающих провести ночь в горах, на курорте открыт прокат летнего снаряжения. В ассортименте представлены трекинговые палки, туристические коврики, рюкзаки, палатки и спальные мешки. На маршрутах гостей сопровождают опытные гиды, обеспечивая высокий уровень безопасности и комфорта.

В рамках организованных походов эксперты не только знакомят туристов с историей курорта, флорой и фауной Кавказских гор, но и проводят инструктаж по правильному использованию треккинговых палок, помогают преодолевать сложные участки троп и гарантируют безопасность на всем протяжении маршрута.

Фото: пресс-службы курорта "Архыз"

Семейный отдых и развлечения

Роман Киранчук, генеральный директор курорта «Архыз», заявил, что в этом летнем сезоне особое внимание уделялось семейным туристам. «На курорте впервые открыл свои двери детский летний клуб «Архызенок», предлагающий специальную программу досуга для детей от 7 до 13 лет. Под присмотром опытных инструкторов ребята занимаются треккингом, участвуют в мастер-классах, изучают природу Кавказского региона и активно проводят время на природе. Дополнить отдых для детей помогут высокогорные качели, контактный парк альпак, гончарная мастерская, детский скалодром, веревочный парк и тюбинг, а также прокат детских квадроциклов и конные прогулки», — рассказал Роман Киранчук.

Экстрим и спорт

Летом на «Архызе» главным местом притяжения остается байк-парк. Он привлекает райдеров со всей страны благодаря подготовленным трассам и масштабным соревнованиям. Для любителей внедорожных приключений курорт предлагает джипинг, а также аренду квадроциклов и вездеходов. Те, кто ценит скорость, оценят трассы для картинга.

«Наша главная цель — сделать летний отдых в горах комфортным, безопасным и максимально разнообразным. Мы объединили в единую экосистему треккинг, семейные активности, экстремальный спорт и масштабные события, чтобы каждый гость мог провести у нас целую неделю, открывая для себя новые грани Кавказа», — отметил Роман Киранчук, генеральный директор курорта «Архыз». – Кроме этого, очень важную роль в организации отдыха имеет транспортная доступность: например, путешествие на автомобиле становится частью отдыха. Комфортно добраться до «Архыза» гости могут не только на самолете или поезде, но и на личном автотранспорте. Качество региональных трасс делает автомобильное путешествие максимально удобным и безопасным. Более того, дорога к курорту сама по себе становится увлекательным приключением: туристов ждут потрясающие пейзажи за окном, а сам маршрут по Карачаево-Черкесии насыщен живописными природными локациями и уникальными культурными достопримечательностями республики, которые можно посетить по пути. При покупке четырех и более билетов одновременно предоставляется бесплатная парковка. Акция действует с 25 по 30 июня 2026 года.

ООО "Горные вершины". ОГРН 1222300066713, г. Краснодар, ул. Вологодская, д.11, пом. 18. ком.1

https://resort-arkhyz.ru/